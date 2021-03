Alexandría Ocasio critica cambios a cheques de estímulo de $1,400

Minutos después de que se hiciera pública la noticia de que los demócratas del Senado habían aceptado los cambios que un grupo bipartidista hizo al proyecto de ley para otorgar el tercer cheque de estímulo por el COVID-19, esta vez de $1,400, fueron muchas las voces que se han manifestado en contra de la movida. La nueva iniciativa de ley deja sin cheque a más de 17 millones de estadounidenses.

Una de las primeras en reaccionar, fue la congresista del partido Demócrata, Alexandría Ocasio-Cortéz, quien criticó fuertemente a sus copartidarios por haber cambiado las reglas de elegibilidad de los nuevos cheques de estímulo.

AOC fue más allá y aseguró que los nuevos lineamientos contradictoriamente muestran que Trump ayudó a más personas con los cheques de estímulo que Biden y criticó que la propuesta inicial de dar cheques de $2,000 se haya reducido a $1,400.

Conservative Dems have fought so the Biden admin sends fewer & less generous relief checks than the Trump admin did.

It’s a move that makes little-to-no political or economic sense, and targets an element of relief that is most tangibly felt by everyday people. An own-goal. https://t.co/n6j2eEBKXx

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) March 3, 2021