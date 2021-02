Alexandría Ocasio-Cortez confiesa que fue víctima de agresión sexual: [Video]

Alexandría Ocasio-Cortez, la congresista federal por la ciudad de Nueva York habló este lunes en la noche con sus seguidores de Instagram, y allí, a través de un “live” reveló que fue víctima de agresión sexual.

En medio de un estado visiblemente emocional, donde estaba narrando el episodio que vivió junto a otros congresistas el pasado 6 de enero, cuando una turba enardecida de seguidores de Trump ingresó violentamente al Capitolio, en hechos que dejaron 5 personas muertas, Alexandría Ocasio-Cortez recordó su abuso sexual.

“Soy una superviviente de una agresión sexual. Y no le he dicho eso a mucha gente en mi vida”, dijo la representante a la Cámara, comparando el abuso sexual con el asalto al Capitolio como dos momentos que aunque diferentes en su vida, le generaron trauma y la hicieron querer hablar sobre como actúan los abusadores.

VideoVideo related to alexandría ocasio-cortez confiesa que fue víctima de agresión sexual: 2021-02-02T14:21:21-05:00

Aunque Alexandría Ocasio Cortez no mencionó exactamente cuando ocurrió la agresión sexual de la que fue víctima, hizo un paralelo sobre los atacantes del Capitolio con aquel difícil momento en su vida, y encontró coincidencias.

Especialmente, Alexandría Ocasio-Cortez lamentó como muchas víctimas de agresión sexual no ven justicia al no condenarse a sus agresores, al igual que en su opinión ocurre con los hechos del Capitolio donde muchos legisladores republicanos no desean juzgar ese hecho, que comparó con las “tácticas de los abusadores”.

“La razón por la que digo esto y la razón por la que me emociono en este momento es porque estas personas que nos dicen que sigamos adelante, (después de los abusos) que no es gran cosa, que debemos olvidar lo que sucedió, e incluso que nos disculpemos, usan las mismas tácticas de los abusadores (sexuales). Y, soy una sobreviviente de agresión sexual”.

Alexandría Ocasio-Cortez mencionó además lo difícil que resulta salir adelante a semejante trauma, más aun si no se cuenta con apoyo y justicia.

“Y no le he dicho a mucha gente eso en mi vida. Pero cuando pasamos por un trauma, el trauma se agrava el uno al otro. Y así, si tuviste un padre negligente o negligente, y – o si tuviste a alguien que fue verbalmente abusivo contigo, ya sea que seas un sobreviviente de abuso, si experimentas algún tipo de trauma en tu vida, de pequeño a grande, estos episodios pueden agravarse unos a otros”, destacó la congresista en su “live” en Instagram.

La joven política puso de manifiesto también el trauma sufrido tras el asalto al Capitolio y narró un angustioso momento en el que un hombre entró a su oficina, y solo decía: “¿Dónde está ella?”. “Pensé que iba a morir”, dijo Ocasio-Cortez, quien se escondió en un baño.

“Escucho fuertes golpes violentos en mi puerta y luego en todas las puertas que entran en mi oficina… Como si alguien estuviera tratando de derribar la puerta. Y no hubo voces. No hubo gritos. Nadie dijo quiénes eran, nadie se identificó”. Al final el hombre resultó ser un oficial de policía.

