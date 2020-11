¿Lupita Jones es una maltratadora?: Reinas siguen denunciándola

Han sido varios los momentos en los que algunas pupilas de Lupita Jones la han emprendido contra la ex Miss Universo, pintándola como una mujer calculadora, desconsiderada, ofensiva y hasta humillativa, como fue el sonado caso de la exreina Cynthia de la Vega, quien en el 2010 fue destronada por haber subido unas libras y no fue finalmente a Miss Mundo.

Pero con el paso de los años, ese tipo de polémicas no habían pasado a mayores, pero la salida en falso protagonizada por la propia exreina de belleza hace ya más de una semana, la tienen en el ojo del huracán, y en redes sociales está siendo duramente atacada por su proceder.

La ex Miss Universo 1991, se refirió a la actual Miss México, Sofía Aragón, quien estuvo a punto de convertirse en Miss Universo, como una mujer calculadora, sin belleza física que ni siquiera iba a ganar el certamen azteca y llena de ‘frases robadas de Google’.

Lupita Jones ¡SE DEFIENDE DE SOFÍA ARAGÓN "NO SOY LADRONA"!

Y por si fuera poco, se burló de los problemas de depresión que sufrió la reina.

Lupita Jones le pide disculpas a Sofía Aragón tras pelea mediática | Un Nuevo Día | Telemundo

Asimismo mencionó que otras misses que han pasado por el certamen nacional son “borrachas”, “drogadictas” y hasta “golfas”.

Desde entonces, el público ha salido a respaldar a Sofía Aragón, quien dicho sea de paso, se ha convertido en la reina de belleza más querida de los últimos tiempos no solo en México sino el Latinoamérica, por su belleza, carisma y ese rol inspirador que ha asumido en redes sociales, y a Lupita le ha llovido sobre mojado.

¡Diana Leal revela malos tratos y racismo que sufrió en los concursos de Lupita Jones!| Ventaneando

Han sido ya varias las exreinas que han salido a manifestarse públicamente sobre los abusos y maltratos que recibieron de Lupita Jones, entre ellas Denisse Franco, Paola Torres, Diana Leal, Elena Lizárraga y Cynthia de la Vega, y la más reciente, la querida actriz mexicana Luz Elena González, quien concursó en Nuestra Belleza México.

¡Elena Lizárraga da su testimonio contra Lupita Jones y sus concursos de belleza! | Ventaneando

La exreina de belleza mencionó que le ofrecieron un cuarto en un apartamento en la capital mexicana mientras fue reina, pero no teníá derecho a comer nada de la nevera, ni siquiera agua.

¡Cynthia de la Vega relata amenazas y maltratos que vivió con Lupita Jones! | Ventaneando

“Cuando llegué ahí las reglas fueron muy claras, el cuarto de la cuñada siempre estaba cerrado con llave, sólo me podían hablar por teléfono mis papás en la noche o muy temprano en la mañana. No podía tocar nada del refrigerador porque no era mío, tenía yo que comprarlo”, dijo al programa Aquí contigo.

Luz Elena González ROMPE el SILENCIO y habla de los maltratos que recibió de Lupita Jones

Tras el tsunami que se ha formado al rededor de su comportamiento, que ella misma catalogó como “inexcusable”, tras pedirle disculpas a Sofía Aragón, ha surgido el movimiento #Laverdad detrás de la corona, al estilo al #Metoo contra la ex Miss Universo, a quien la actual Miss México no le creyó su acto de contricción.

“Lupita Jones está utilizando esta excusa para justificar cómo se inicia todo este movimiento el cual ya estamos nombrando La verdad detrás de mi corona que viene de mucho tiempo atrás, quiero recalcar que no tiene nada que ver con entregar o no la corona, claro que sí fue un motivo para alzar mi voz, porque si ella lo que intentaba, a través de ese comunicado que dio, que todos ustedes vieron, era alterarme, era sacarme de mi zona de paz, no lo iba a lograr porque ella sabe que no soy así”, dijo Sofía Aragón en diálogo con Ventaneando, donde reveló que más reinas contarán su verdad. “En este momento me da muchísimo gusto decir que las verdades que yo dije en el en vivo, todas las puedo comprobar y que no tiene que ver con estar enojada, triste o molesta con el tema de la corona”.

Paola Torres ex miss pone en su lugar a Lupita Jones

Lupita, por su parte, quien actualmente se encuentra en la fase final de su concurso Mexicana Universal, donde se elegirá a la mujer que los representará en la próxima edición de Miss Universo, sigue pidiendo perdón y está haciendo un llamado a las misses que han denunciado sus abusos y malos tratos a que cesen los ataques en su contra.

Miss Universe 1991 – Crowning Moment

“Es muy respetable que cada uno hable desde su propia experiencia, pero que también pongan en la balanza las cosas y que reconozcan que en algunas ocasiones no todas dieron el 100% para esto, no todas se comprometieron adecuadamente para sacar adelante esta responsabilidad”, dijo la exreina en el show Sale el sol, pero los dardos en su contra no cesan y hoy la pintan como la villana de un cuento que promete seguir dando de qué hablar en los próximos días.

