[VIDEO] ¿Laura Bozzo planea postularse a la presidencia en Perú?

En entrevista con el programa de televisión mexicano “Sale el Sol”, Laura Bozzo descartó la posibilidad de postularse a la presidencia de Perú en los comicios electorales que se celebrarán en el mes de abril de 2021.

“Básicamente lo que pasó es que yo he sido tentada desde el año pasado, el primer partido al final decliné y el segundo partido estaba evaluándolo, pero luego de tener una conversación con mis dos hijas, luego de hablar con ellas pues decidí que no. Yo todas mis decisiones las hacemos las tres y la verdad es que las dos estaban totalmente negándose y que las condiciones no eran”, afirmó Bozzo para poner fin a los rumores sobre su posible aspiración a un cargo político en Perú.

La presentadora de televisión admitió que es una mujer “muy honesta” en lo que habla, por lo que sus hijas diferían en su deseo de participar en las próximas elecciones presidenciales de Perú, esto debido a que un político “no puede ser tan honesto” como lo es ella.

En un encuentro con los medios de comunicación en el mes de septiembre, Bozzo enfatizó que estaba evaluando propuestas políticas para postularse a la presidencia de Perú: “Yo ahora estoy focalizada, estoy evaluando las propuestas políticas de Perú para lanzarme a la candidatura en el 2021, todo eso lo estoy evaluando y ya pronto sabrán. Me han ofrecido la presidencia y también, otro partido, la vicepresidencia.”

Laura Bozzo anteriormente se desempeñó en cargos públicos en Perú

De acuerdo con información reseñada por Laletrade, Laura Bozzo anteriormente estuvo relacionada con la política en su natal Perú, esto gracias a su profesión como abogado que le brindó la oportunidad de desempeñarse como Directora del Instituto Nacional de Cultura en el primer período de gobierno de Alan García como presidente de Perú, del año 1985 a 1990.

Posterior a esto, Bozzo en el año 1993 ejerció funciones como Regidora del Consejo Provincial de Lima con programas de servicios sociales como “El vaso de leche” y “Comedores políticos”.

Laura Bozzo rompe el silencio sobre su disputa legal con su expareja

Laura Bozzo declaró ante las cámaras del programa de entretenimiento “Sale el Sol” que próximamente estará presentado pruebas en la disputa legal que enfrenta con su expareja, el productor y cantante argentino Cristian Zuárez.

“Ya tenemos toda la documentación que sacamos de la notaría en donde se comprueba todo el chantaje, lo que él diga ahora queda anulado por las conversaciones que fueron sacadas de mi celular y que están comprobadas. Ya el notario nos va a dar el día de mañana en donde se ve el chantaje y las amenazas, todo está ahí (…) Ahí no se habla de maltrato ni de nada, todo está ahí… Ahí se habla de ‘me das dinero o te destruyo la imagen’, ahí es extorsión y por eso se abre una investigación en su contra”, detalló Bozzo.

La estrella continuó mencionando que el expediente en donde muestra toda las pruebas que tiene en contra de Cristian Zuárez será presentado ante la ley en los próximos días para sustentar su versión en la demanda.

Expareja de Laura Bozzo la demandó por intento de homicidio

Cristian Zuárez, expareja de Laura Bozzo, entabló una demanda en contra de la afamada presentadora de televisión en el mes de agosto por intento de homicidio durante el tiempo que estuvieron juntos sentimentalmente. En entrevista con el show “Suelta La Sopa”, Zuárez declaró que sus abogados le permitieron hacer público que estaba presentando oficialmente una demanda en contra de Bozzo.

“Mis abogados me autorizan para decirles que la estamos demandando por intento de homicidio, entonces es una carátula bastante grave porque es lo que pasó… Ella me corrió con el cuchillo, me hizo un corte en el hombro”, aseguró Zuárez en el mes de agosto en entrevista con ‘Suelta La Sopa’.

Laura Bozzo y Cristian Zuárez sostuvieron una relación amorosa a lo largo de 17 años, pero decidieron separarse en el mes de julio de 2017 tras una presunta infidelidad por parte del argentino. En entrevista con ‘Suelta La Sopa’, Zuárez reiteró que en ningún momento existió algún tipo de infidelidad por su parte:

“Acá no hubo infidelidad ni mucho menos, faltaba una persona que lo único que quería era destruirme, dejarme sin dinero, sin posibilidad de enamorarme nuevamente y simplemente que esto se alargue de una forma de la cual yo ya no pueda reclamar nada, le está saliendo el tiro por la culata porque está todo documentado.”

