Gabriel Soto demanda a Laura Bozzo: ¿Por qué?

Gabriel Soto e Irina Baeva entablaron una demanda en contra de Laura Bozzo ante la Fiscalía General de la Ciudad de México por difamación y los constantes ataques que han recibido por parte de la presentadora peruana desde que dieron a conocer de manera pública su relación amorosa.

De acuerdo con información reseñada en exclusiva por ‘Tv y Novelas’, “la pareja de actores inició en marzo pasado un procedimiento penal que enfrentará a la peruana con la justicia mexicana, buscando el cese de las difamaciones y ataques”.

En entrevista con ‘Tv y Novelas’, Gustavo Herrera, abogado de las estrellas, brindó detalles sobre la razón de la demanda por parte de los actores en contra de Bozzo:

Herrera continuó mencionando: “Laura también ha opinado sobre la vida privada de los dos, haciendo comentarios que denuestan a la persona, la dignidad, la integridad, la seguridad y honorabilidad de los dos. Usa insultos, hace comentarios discriminatorios, de índole sexual, violentos y hasta amenazas sin tener ningún derecho.”

Al momento de ser cuestionado sobre lo que desea su representado (Soto) con la demanda, el abogado Gustavo Herrera respondió:

“Obviamente se están solicitando medidas de protección con fundamento en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una orden para que no se exprese, que no se acerque, que no los moleste, que no vuelva a hacer ese tipo de comentarios. Igual Irina Baeva, con fundamento en el artículo 62 y 66 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pide medidas precautorias pertinentes.”