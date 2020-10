[VIDEO] Ex pareja de Laura Bozzo relanza su carrera como cantante

Cristian Zuárez, ex pareja sentimental de la presentadora Laura Bozzo, relanzó su carrera artística como cantante en horas de la noche del domingo 11 de octubre en un reconocido restaurante en la ciudad de Miami, Florida. En el evento, estuvo presente el actor mexicano Bobby Larios.

A través de su cuenta oficial en Instagram, el presentador Orlando Segura dio a conocer una serie de videos que mostraban a Zuárez brindando un repertorio musical en el restaurante Giache Crepes de Miami.

De acuerdo con información reseñada por Segura, en el evento estuvieron varios empresarios de la industria musical para conocer el potencial del argentino en este relanzamiento musical que surge después de varios años de haber iniciado su carrera como cantante.

Asimismo, una de las personas que estuvo en primera fila del evento disfrutando minuciosamente del talento de Zuárez fue su actual esposa, la empresaria Adriana Amiel Zuarez.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar por la calidad vocal de Cristian Zuárez: “I’m sorry pero que siga arreglando casas canta terrible”, “Bueno está haciendo su mejor intento ojalá que viva así y no de mantenido”, “Eso es cantar? Mejor q busque trabajo para no seguir de mantenido!”, “Que pase el que no canta”, “Pues no canta muy bien q digamos pero al menos por algo se empieza”.

Cristian Zuárez es conocido a nivel mundial por interpretar el tema musical “Que pase el desgraciado” del afamado programa televisivo “Laura” de su ex pareja, la presentadora peruana Laura Bozzo. En su momento, la canción se volvió un completo éxito en varios países de Latinoamérica.

En mayo de 2011, Zuárez dio a conocer su producción discográfica “Señorita Laura” inspirada en su pareja sentimental de ese momento, Laura Bozzo, a quien agradeció por su significativo apoyo para hacer realidad dicho proyecto musical.

“Estoy feliz de estar en México promocionando este material. Gracias a Laura por el apoyo y al público que lo hizo posible. Esta música viene de Argentina y sé que con el tiempo los pondrá a bailar, además es un homenaje al ‘Toro’ Rodríguez, un gran amigo y cantante argentino que perdimos el año pasado”, dijo Cristian Zuárez en ese momento al dar a conocer el material musical.

Laura Bozzo y Cristian Zuárez: Una relación amorosa que llegó a su fin por una presunta infidelidad

En el mes de julio de 2017, Laura Bozzo y Cristian Zuárez pusieron fin a su relación amorosa después de 17 años juntos. La polémica estrella peruana en ese momento declaró que el argentino le había sido infiel con Adriana Amiel, su actual esposa.

“Yo no tenía idea de esa relación entre Cristian y Adriana Amiel, no tengo idea de esta relación de hace dos años. Yo le deseo lo mejor, y si es cierto que están en una relación espero que les vaya bien”, afirmó Bozzo en una entrevista en julio de 2017.

Desde su ruptura amorosa con Laura Bozzo, el también productor televisivo argentino había estado alejado de la industria de la música, una de sus grandes pasiones desde que saltó a la palestra pública por su mediática relación amorosa con la afamada peruana.

Cristian Zuárez demandó a Laura Bozzo por intento de homicidio

En el mes de agosto, Cristian Zuárez dio a conocer que estaba demandando a Laura Bozzo por intento de homicidio durante el tiempo que estuvieron juntos sentimentalmente.

“Mis abogados me autorizan para decirles que la estamos demandando por intento de homicidio, entonces es una carátula bastante grave porque es lo que pasó… Ella me corrió con el cuchillo, me hizo un corte en el hombro”, afirmó Zuárez en ese momento en entrevista exclusiva con el programa televisivo ‘Suelta La Sopa’ de Telemundo.

Asimismo, el argentino fue muy sincero al asegurar que no le fue infiel a su ex pareja: “Acá no hubo infidelidad ni mucho menos, faltaba una persona que lo único que quería era destruirme, dejarme sin dinero, sin posibilidad de enamorarme nuevamente y simplemente que esto se alargue de una forma de la cual yo ya no pueda reclamar nada, le está saliendo el tiro por la culata porque está todo documentado.”

