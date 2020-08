Ex de Laura Bozzo la demanda por intento de homicidio

En una entrevista exclusiva con el programa de televisión “Suelta La Sopa” de Telemundo, Cristian Suárez, ex pareja sentimental de Laura Bozzo, dio a conocer que está demandando a la afamada presentadora por “intento de homicidio” durante el tiempo que estuvieron juntos.

“Mis abogados me autorizan para decirles que la estamos demandando por intento de homicidio, entonces es una carátula bastante grave porque es lo que pasó… Ella me corrió con el cuchillo, me hizo un corte en el hombro”, puntualizó Suárez durante la entrevista al referirse a la demanda.