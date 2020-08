Ninel Conde VS. Giovanni Medina en una nueva demanda: ¿Por qué?

Los pleitos legales entre Ninel Conde y Giovanni Medina lejos de acabarse, se siguen intensificando. En una nueva demanda interpuesta por el empresario mexicano, la actriz y cantante mexicana es acusada de llevar una vida de “libertinaje” que le impediría hacerse cargo de manera correcta del pequeño hijo que tienen en común, Emmanuel Medina, de 5 años de edad.

En los documentos que fueron mostrados de manera exclusiva por el programa de televisión mexicano “De Primera Mano”, Giovanni Medina acusa a Ninel Conde de llevar una vida de “libertinaje y excesos”, una nueva demanda que tiene como finalidad impedirle a la estrella mexicana que pueda convivir con su hijo de 5 años:

“”Tiene una vida de excesos, le gusta salir de fiesta y estar constantemente en lugares de diversión nocturna, como bares y antros en altas horas de la madrugada”, de acuerdo con el texto de la demanda.

El documento legal continúa mencionando: “Dándole preferencia a sus amistades acompañadas de bebidas alcohólicas sin importar la presencia de su hija Sofía o de nuestro hijo Emmanuel durante las constantes fiestas que realiza dentro de su domicilio, con personas alcoholizadas, de todas costumbres y preferencias sexuales.”

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar por parte de diversos usuarios:

“No no es increíble, está pervertida todavía no soluciona lo de su hijo y está perdidamente enamorada, cuántas veces dice lo mismo y siempre buscando hombres que después resultan muy malos le pegan los mantiene etc, porque ya hemos visto muchas veces lo mismo”, “A Ninel no le creo nada.. No es posible q según ella muy afectada por la separación de su hijo.. Y ella como si nada presumiendo q se enamoro otra vez..”, “Ahora resulta que el tipo ése es un monje? O como? Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra!”, “La verdadera corrupción es pensar que la fama de Ninel Conde y el apoyo de los medios de comunicación va a lograr que las leyes se incline ante ella”, fueron algunas de las reacciones.