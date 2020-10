Danna García sufre acoso sexual de un actor de Hollywood: ¿Cuándo y dónde?

En una reveladora entrevista con Jomari Goyso para “Sal y Pimienta” de Univision, Danna García aseguró haber desistido de su sueño de incursionar en la industria de la actuación en Hollywood después de sufrir acoso sexual por parte del afamado actor estadounidense Harvey Keitel, conocido por su participación en películas como “El Irlandés” y “La Última Tentación de Cristo”.

La recordada estrella de la telenovela “Pasión de Gavilanes” confesó que en su momento decidió callar sobre el incidente por recomendaciones de su manager que prefirió no hacer un escándalo de lo sucedido.

“En Los Ángeles sí me acosaron, siempre esta carrera se hace de momentos duros que nadie ve. Honestamente por eso nunca quise regresar a vivir a Los Ángeles”, detalló la actriz antes de empezar a conversar sobre lo que sucedió con Harvey Keitel.

“Un director me dijo: ‘Necesitas ser más sensual, necesitas mostrar más sensualidad cuando nos visites a nosotros’, o sea no era actuando cuando yo necesitaba explotar más eso y esa misma persona me invitó a una cena con Harvey Keitel”, afirmó la estrella.

La colombiana recordó que en ese momento estaba fascinada con la invitación a cenar con Keitel, esto debido a que admiraba su trayectoria artística en la industria de Hollywood. Sin embargo, García manifestó que terminó sufriendo acoso por parte del actor.

“Después de la cena me dice que subiera a su casa y yo le dije: ‘No, yo me tengo que ir, yo tengo clases mañana en la escuela de actuación’. Y entonces me dijo: ‘No, no, rápidamente subimos’. Y en el garaje me agarró contra la pared y me empezó a besar, me trató de empezar a desvestir… Una cosa muy pesada y que yo nunca viví en Latinoamérica”, agregó Danna García al recordar el incidente.

Al momento de ser cuestionada por Goyso sobre su decisión de callar hasta ahora sobre lo sucedido, García respondió: “En ese momento, yo le conté a mi manager y mi manager me dijo: ‘De eso no se habla, next… ¿Te paso algo, hay que ir a la policía?, ¿No? Ok, next’. Yo no estaba dispuesta a pagar el precio.”

Lo sucedido con Harvey Keitel fue la detonante para que Danna García decidiera cerrarle las puertas a su sueño de triunfar como actriz en importantes proyectos cinematográficos en el mercado anglosajón.

Por su parte, Harvey Keitel no ha estado involucrado en escándalos por presunto acoso sexual en el pasado. La acusación de la afamada colombiana es la primera que se hace pública en contra del actor de Hollywood. Sin embargo, la actriz no presentó ningún tipo de denuncia en su momento en contra de la estrella.

Personalidades como Kevin Spacey, Harvey Weinstein, Nick Carter y Ben Affleck son algunas de las celebridades de Hollywood que se han enfrentado a polémicas disputas legales por presunto acoso sexual o conductas inapropiadas. En el mes de mayo, Weinstein fue sentenciado a 23 años de prisión por violación y agresión sexual.

Keitel ha estado casado con la actriz canadiense Daphna Kastner desde el año 2001. En el pasado, el actor sostuvo una duradera relación amorosa con la actriz estadounidense Lorraine Bracco, con quien se enfrentó legalmente por la custodia de su hija Stella, nacida en 1985.

En la entrevista con “Sal y Pimienta”, la actriz también habló sobre lo difícil que fue para ella batallar con su diagnóstico positivo de COVID-19: “Tu cuerpo está fallando a tantos niveles que ya yo le decía a la doctora: ‘Me está dando un infarto. ¡Auxilio!’. Se me empezó a paralizar el brazo, la mano, la mandíbula y yo decía: ‘¡Auxilio!, ¡Necesito ayuda!’. Nadie me sabía explicar.”

Danna García sorprendió a sus miles de fanáticos en el mes de marzo al dar a conocer que había dado positivo a una prueba de Coronavirus. En ese momento, la estrella se encontró en un estado muy crítico de salud tras haber sido diagnosticada con el virus en tres ocasiones, siendo el más reciente diagnostico en el mes de mayo.

Sin embargo, en la actualidad se encuentra completamente recuperada y disfrutando en compañía de sus familiares, de quienes estuvo alejada durante su padecimiento.

