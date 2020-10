[VIDEO] Rodner Figueroa sufre accidente automovilístico: ¿Cómo se encuentra?

Rodner Figueroa sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales al anunciar que sufrió un accidente automovilístico en la ciudad de Miami en horas de la tarde del sábado 10 de octubre. Sin embargo, el fashionista detalló que salió ileso del accidente.

“…y así quedó mi carro después del choque!!! 🤦🏻‍♂️ gracias a Dios estoy bien”, detalló Figueroa a través de un clip que subió a su perfil oficial en Instagram en donde se podía apreciar su camioneta Mercedes Benz con los daños causados por el accidente.

La estrella venezolana alentó a sus seguidores a visitar su cuenta oficial en la plataforma de Facebook para conocer mayores detalles sobre el incidente, así como para educarse sobre cómo actuar correctamente en caso de estar involucrado en un accidente automovilístico en los Estados Unidos:

“En el enlace de mi perfil les cuento cómo fue el accidente y qué deben hacer en caso de un accidente. Una señora que pasó por ahí me lo recordó y me pareció impostarte compartirlo con ustedes!!! Los quiero y gracias por sus comentarios!!!”, puntualizó en Instagram.

Rodner Figueroa informó a todos sus seguidores mediante su cuenta en Facebook sobre cómo sucedió el accidente automovilístico: “Les cuento brevemente lo que me pasó, venía yo en mi canal, venía en mi canal que estaba perfectamente delineado… De hecho, al lado había un rayado que no se podía cruzar. Una señora salió de un estacionamiento, le tocaba hacer derecha y quedarse en su canal porque no le permitía hacer izquierda y en el último momento, ella decidió hacer a la izquierda; sin avisar y sin poner la luz. Obviamente se me atravesó y la choqué.”

El talento de Telemundo continuó mencionando que tanto él como la otra persona involucrada en la colisión se encontraban en perfecto estado de salud, por lo que lo único que tuvieron que lamentar fueron los daños materiales que sufrieron sus automóviles.

Al momento de educar a sus miles de fanáticos sobre lo que se debe hacer a la hora de sufrir un accidente automovilístico en los Estados Unidos, Figueroa mencionó: “Lo primero que tienen que hacer que es importantísimo es tomar fotos de cómo estaban los vehículos antes de que los muevan. Es importantísimo porque a la hora de una disputa legal, para ver quién fue el culpable del accidente, tienes que tener eso documentado.”

“Aparte de eso, inmediatamente llamas al 911 para reportar el accidente. Te van a hacer una serie de preguntas, te vas a preguntar si estás bien y si hay algún herido, cuántos pasajeros había en el coche y te van a preguntar la dirección de dónde estás. Tienes que tener de inmediato tu licencia, tu registración y tu tarjeta de seguro para entregársela al oficial cuando venga. Luego el oficial llega, te va a preguntar a ti cómo fue el accidente y le va a preguntar al otro afectado en el choque sobre cómo fue el accidente. Él va a levantar el reporte”, agregó el venezolano.

Por otra parte, el presentador de ‘Al Rojo Vivo’ detalló el siguiente paso a cumplir tras estar involucrado en un accidente de tránsito: “Inmediatamente después de eso yo llamé al servicio de asistencia en la carretera para que vinieran a buscar mi carro (…) Lo último que tienes que hacer y lo más importante es llamar a tu seguro para darles el reporte del accidente para que empiecen la investigación y también darles el número del reporte de la policía, esas cosas son vitales para que puedas empezar a avanzar en este proceso.”

Rodner Figueroa continuó agradeciendo que tanto él como la otra persona involucrada en el accidente se encuentran completamente ilesas: “Gracias a Dios que como digo yo, lo más importante es que tanto yo como ella estamos bien. Las cosas materiales lamentablemente se dañan y se pueden reparar (…) Les quería compartir esto porque es importantísimo.”

Personalidades como María Celeste Arrarás, Ana Brenda Contreras y Verónica Bastos le expresaron su solidaridad al fashionista por el accidente automovilístico que sufrió: “Lo importante es que tu carrocería está bien😊”, “🙏🏼🙏🏼 Que bueno que estas bien mi corazón 😘”, “Cuídate mucho y que bueno que estés bien 😘.”

Sigue a AhoraMismo en Instagram