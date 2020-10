¿Yalitza Aparicio interpretará a Pocahontas en el cine?

Desde hace unos días, usuarios en las redes sociales habían mencionado que la actriz Yalitza Aparicio interpretaría al icónico personaje de Pocahontas en una nueva entrega cinematográfica del filme de Disney. Sin embargo, la estrella mexicana hizo frente a los rumores en un encuentro con los medios de comunicación mexicanos.

“Como todos felices con ese rumor, por eso les publiqué por ahí: ‘Si alguien sabe algo que me informe porque me estoy emocionando'”, puntualizó Aparicio para desmentir los rumores sobre su participación en un proyecto de Disney.

La recordada estrella del filme ‘Roma’, habló sobre las cualidades que debería tener la persona que interprete al personaje de Pocahontas en la nueva película de Disney: “Ese al igual que muchos otros personajes son increíbles y no solamente para mí, estaría increíble que a alguna persona con ese perfil se lo dieran. No lo digo solamente para mí, lo digo en general… Ojalá que quien vaya a representar ese personaje sea una persona maravillosa, no solamente por dentro sino también por fuera, y que lo represente con mucha dignidad y orgullo.

¡Yalitza Aparicio desmiente todos los rumores de que sería la próxima "Pocahontas"! | VentaneandoSe siente muy contenta con todo lo que ha logrado por su trabajo, y todo el reconocimiento que ha obtenido gracias a ello. Ventaneando, programa de TV Azteca conducido por Pati Chapoy en compañía de Daniel Bisogno, Pedro Sola, Mónica Castañeda, Linet Puente, Rosario Murrieta y Ricardo Manjarrez. Ellos te traen las últimas noticias del… 2020-10-09T22:00:11Z

Yalitza Aparicio estuvo presente en la gala “Hombres del Año” de la revista GQ México, siendo esta su primera aparición pública en medio del confinamiento que se vive por la pandemia del Coronavirus. En el evento, Aparicio fue galardonada con un premio por su labor en temas de inclusión y diversidad en la sociedad mexicana.

Al momento de recibir el Premio a la Diversidad e Igualdad de Género en la gala “Hombres del Año”, Aparicio expresó su agradecimiento con unas emotivas palabras: “No es una guerra de géneros, es una equidad en donde se trata de mostrar que todos merecemos las mismas oportunidades. No es mostrar quién es superior al otro, así que es increíble que a ambos se nos esté dando este premio.”

En su encuentro con los medios, la también docente mexicana habló sobre su nueva faceta profesional como columnista del afamado diario The New York Times: “Me siento muy contenta, algo que siempre he tratado de hacer desde un inicio es no solamente estar en los ojos de la gente a través de la farándula sino también realizando estas cosas que a mí en lo personal me llenan el alma.”

La joven continuó mencionando que se siente muy orgullosa de formar parte de esta iniciativa de The New York Times: “Son cosas que yo estoy tratando de contribuir para la sociedad y a mí se me hace increíble que a una mexicana le den la oportunidad de formar parte de este proyecto que está ayudando a muchas personas.”

Recientemente, Yalitza Aparicio sorprendió a todos sus seguidores al cortarse su larga cabellera para donarla a personas con cáncer para que se les puedan elaborar pelucas de cabello natural que hagan más llevaderas sus sesiones de quimioterapia y radioterapia, una de las etapas más difíciles de la enfermedad para muchas mujeres que pierden su cabello.

Yalitza Aparicio saltó a la fama a nivel mundial después de su gran debut como actriz con el rol protagónico de Cleo en la exitosa película “Roma” del director Alfonso Cuarón para la plataforma de Netflix en el año 2018. Su participación en el filme le permitió ser nominada en la categoría de “Mejor Actriz” en los Premios de La Academia en el año 2018.

Aparicio fue seleccionada como una de las Personas Más Influyentes del 2019 por la revista TIME, mientras que en octubre del mismo año, UNESCO la nombró Embajadora de Buena Voluntad para las Comunidades Indígenas.

Pocahontas: El filme contó con una adaptación en 2005 y los rumores sobre una posible nueva entrega surgieron en 2019

En el año 2005, una nueva de adaptación de “Pocahontas” llegó a la gran pantalla. El filme llevaba por nombre “El nuevo mundo” y contó con las actuaciones de Colin Farrell, Q’orianka Kilcher, Christian Bale y Christopher Plummer.

El proyecto cinematográfico se centraba en “la leyenda de John Smith y Pocahontas, un ambicioso colonizador y una apasionada nativa de alto linaje que se encuentran divididos entre sus deberes y sus sentimientos”.

Trailer El Nuevo Mundo – Subtitulado EspañolCuarto largometraje de Terrence Malick, estrenado en 2005, es una versión muy libre, y lírica, de la leyenda de Pocahontas y John Smith. Protagonizada por Colin Farrell y la debutante Q'orianka Kilcher al que se le une Christian Bale como John Rolf. Destacan los bellos planos del fotografo mexicano Emmanuel Lubezki. 2013-04-12T20:59:03Z

En el mes de julio de 2019, Elite Daily y We Got This Covered dieron a conocer que Disney podría estar trabajando en una nueva adaptación del icónico filme “Pocahontas” del año 1995. Sin embargo, la nueva película sería completamente diferente a la versión animada que rompió récord en esa época.

En ese momento, Elite Daily reportó que Disney estaba buscando a una actriz americana nativa para protagonizar la nueva entrega cinematográfica de “Pocahontas” y puntualizaron que la trama no se centraría en la historia de amor del filme original.

Pocahontas – 1995 Theatrical TrailerPocahontas (film) The first Disney animated feature based on historical fact, Pocahontas tells the story of the meeting of the English settlers in Jamestown with the local tribe of Powhatan Indians. The adventurous young Native American woman, Pocahontas, along with her constant companions, Meeko, a raccoon, and Flit, a hummingbird, visit Grandmother Willow, a counseling… 2014-05-27T12:47:58Z

