Laura Bozzo demandará a Gabriel Soto e Irina Baeva: ¿Por qué?

A mediados del mes de agosto, Gabriel Soto e Irina Baeva entablaron una demanda en contra de Laura Bozzo por difamación y por los constantes ataques verbales que han recibido de su parte.

Sin embargo, la presentadora peruana se pronunció en una reciente entrevista con ‘Suelta La Sopa’ y enfatizó que vienen sus contrademandas en contra de la afamada pareja de actores y otras personas que la han acusado ante la justicia mexicana:

“En noviembre vienen mis contrademandas y voy a dejar muy sentado en México que la justicia no está para shows mediáticos. ¡Se acabó!”, enfatizó Bozzo para pronunciarse sobre las demandas en su contra.

Laura Bozzo furiosa con Irina Baeva y Gabriel Soto ¿los demandará? | Suelta La SopaVideo oficial de Telemundo Suelta La Sopa. ¡Laura Bozzo al ataque! La presentadora despotrica contra Gabriel Soto e Irina por acusarla de difamación, les manda un contundente mensaje y hasta los desafía. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: https://bit.ly/SueltaLaSopaYT Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la… 2020-09-30T22:08:55Z

“Con mis contrademandas podemos dejar un precedente que la justicia en México no debe ser utilizada para circos, shows o publicidad”, afirmó la presentadora de televisión en su encuentro con los medios de comunicación en tierras aztecas.

Al momento de referirse a la demanda que fue presentada por Gabriel Soto e Irina Baeva en su contra, Laura Bozzo contestó de una manera muy contundente:

“Yo no sé qué parte penal o civil o qué hablan los señores porque te repito: Acá no hay ni calumnia, extorsión ni acoso sexual porque ni los conozco. Mis opiniones sobre Irina o quien sea, son mis opiniones personales. Eso no es delito para nadie porque entonces no sé cuántas mujeres en México deberían estar presas por la misma opinión que tengo yo.”

La también abogada confesó que está abierta a recibir cualquier tipo de demanda en un futuro: “¿Saben qué? Papelito manda, a las prueba me remito. Si tienen alguna prueba que la presenten o sino, pagarán las consecuencias. Y aquí que vengan, que necesito más… Que me demanden, acá estoy, pongo mi pecho. Ya tengo cicatrices por todos lados y una demanda más qué importa, una raya más al tigre.”

Laura Bozzo se pronunció sobre la demanda presentada por su ex pareja en su contra por supuesto intento de homicidio

En su encuentro con los medios de comunicación, Bozzo aprovechó la oportunidad para referirse a la demanda interpuesta por Cristian Zuárez por presunto intento de homicidio:

“Obviamente que sus demandas de intento de homicidio y todo lo demás ya fueron rechazadas por falta de fundamentos, ahora vienen mis contrademandas”, afirmó.

A mediados del mes de agosto, Zuárez brindó una entrevista exclusiva al programa “Suelta La Sopa” en donde enfatizó que estaba demandando a Laura Bozzo, su ex pareja, por intento de homicidio:

“Mis abogados me autorizan para decirles que la estamos demandando por intento de homicidio, entonces es una carátula bastante grave porque es lo que pasó… Ella me corrió con el cuchillo, me hizo un corte en el hombro.”

Ex de Laura Bozzo quiere demandarla por intento de homicidio | Suelta La SopaVideo oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Cristian Suárez, ex de Laura Bozzo, se le va a la yugular a la conductora y quiere llegar hasta las últimas consecuencias legales. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: https://bit.ly/SueltaLaSopaYT Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo… 2020-08-19T00:27:19Z

Gabriel Soto e Irina Baeva demandaron a Laura Bozzo por difamación

En el mes de agosto, los actores Gabriel Soto e Irina Baeva demandaron a la presentadora de televisión Laura Bozzo por los constantes comentarios y señalamientos que ha realizado en contra de la relación amorosa que sostienen.

Gustavo Herrera, abogado de la pareja, brindó detalles exclusivos sobre la demanda en una entrevista con la revista ‘Tv y Novelas México’:

“Hay tres delitos que estamos denunciando, el primero de discriminación, porque la discriminación es un delito que está contemplado en el artículo 206 del Código Penal de la Ciudad de México. También estamos denunciando el delito de amenazas, que está contemplado en el artículo 209 del Código Penal. El que amenace a otro, haciéndole daño a su persona, es castigado por la ley. Igual está el delito de acoso sexual, contemplado en el artículo contemplado en el artículo 179.”

El abogado también dio a conocer que sus representados estaban solicitando medidas de protección ante un juzgado en México por los constantes ataques de Bozzo:

“Obviamente se están solicitando medidas de protección con fundamento en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una orden para que no se exprese, que no se acerque, que no los moleste, que no vuelva a hacer ese tipo de comentarios. Igual Irina Baeva, con fundamento en el artículo 62 y 66 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pide medidas precautorias pertinentes.”

