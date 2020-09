¿Ana Brenda Contreras planea regresar a las telenovelas?

En entrevista exclusiva con Chiquinquirá Delgado para el show “El Break de las 7”, Ana Brenda Contreras rompió el silencio sobre su posible regreso a las telenovelas. Si bien es cierto que no tiene planes en la actualidad, la actriz no descarta la posibilidad de protagonizar un melodrama en un futuro.

“Actuación sí, claro que quiero. Telenovelas, nunca digas de esta agua no beberé; pero si te soy honesta, tú lo sabes que has estado en un set de grabación. Es muy demandante y yo en este momento de mi vida no quisiera estar seis o nueve meses en un set de televisión por el momento y me cansé un poquito de que me dieran puros refritos”, confesó la estrella.

Al momento de hablar sobre un proyecto que la motivaría a regresar a la industria de las telenovelas, Ana Brenda mencionó: “Si llegara esa historia que no fuera un refrito, que fuera muy interesante y original, y que fuera un poquito más corta, la verdad que sí me encantaría. Si extraño el set y extraño a ese público que sé que me agarró mucho cariño por las telenovelas. Fue una etapa que disfruté mucho, pero por los momentos estoy explorando otras.”

La actriz estadounidense de origen mexicano confesó que las ofertas de trabajo que maneja en la actualidad en la industria de la actuación son participaciones en series televisivas: “Son las ofertas de trabajo que tengo en este momento y son los proyectos que estoy viendo y valorando para hacer en el próximo año. Casi todos son series y miniseries… Películas y cosas que sean tanto tiempo ahí encerrada.”

Ana Brenda Contreras recientemente fue anunciada como la presentadora oficial del show “Tu cara me suena” de Univision, una competencia de talentos que tiene previsto estrenarse el próximo 4 de octubre a las 8:00 PM, Hora del Este.

Contreras estará acompañada en su rol de presentadora por el conductor chileno Rafael Araneda, quien es conocido por ser uno de los conductores del show de citas “Enamorándonos” de UniMás, cadena hermana de Univision.

¿Cuáles han sido los últimos proyectos de Ana Brenda Contreras?

La actriz, conocida a nivel mundial por su participación en la exitosa telenovela “Teresa”, fue una de las figuras principales en la telenovela “Por amar sin ley” de Televisa en el año 2019, siendo este su último melodrama.

En el año 2019, Contreras realizó su gran incursión en el mercado anglosajón con su participación en la afamada serie “Dynasty”, en donde interpretó al personaje de Cristal Jennings durante 22 episodios de la segunda temporada. Sin embargo, la actriz posteriormente decidió abandonar el proyecto.

Ana Brenda no se ha limitado a explorar otras facetas profesionales, una muestra de ello es que lanzó su propio canal en la plataforma de Youtube en diciembre de 2019, cuyo canal en la actualidad cuenta con más de 436 mil suscriptores. En sus vídeos, la estrella comparte temas muy personales como lo son su lucha con la depresión y ansiedad, así como sus rutinas de belleza para todas las mujeres que quieren lucir tan radiante como ella.

En el 2020, la actriz conocida por interpretar al personaje de Aurora en “Teresa”, sumará otro gran logro al ser la presentadora oficial del show “Tu cara me suena” de Univision, una competencia de talentos con la participación de diversas personalidades de la industria del entretenimiento.

