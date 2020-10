[VIDEO] Eduardo Santamarina confiesa que tuvo Coronavirus: ¿Cómo se encuentra el actor?

En una entrevista exclusiva con el programa mexicano “Sale el Sol”, Eduardo Santamarina confesó que se contagió con Coronavirus hace unos meses. Sin embargo, el actor declaró que en la actualidad se encuentra completamente recuperado.

“Ya yo tuve COVID hace como dos meses más o menos, fui asintomático prácticamente. No tuve ningún tipo de síntomas, dentro de eso me fue muy bien. Estoy muy bendecido, mi sistema inmune como me dijo el doctor, está de maravilla y cuidándolo en ese sentido. ¿Con qué? Con la alimentación, eso sí es lo que depende de nosotros… Lo que tu te metas a la boca, eso es lo que vas a ser”, manifestó Santamarina.

El actor que protagonizó telenovelas como ‘Amigas y Rivales’, ‘Rubí’ y ‘Velo de novia’, también declaró que sus hijos José Eduardo y Roberto Miguel se contagiaron con el virus: “Eduardo y Roberto también tuvieron. Ahora sí, los que siguen en saldo blanco hasta el día de hoy gracias a Dios son Mayrín (su esposa), Sebastián, Romina y Julia.”

¡Eduardo Santamarina confiesa que tuvo COVID-19! | Sale el SolEl actor #EduardoSantamarina confiesa haber tenido #COVID19 y brindó su apoyo moral a su ex #ItatíCantoral por la muerte de su madre. No te pierdas todos los días Sale el Sol a las 9 a.m. por Imagen Televisión. Visita también nuestra página http://www.imagentv.com O en las redes de Sale el Sol Facebook: http://bit.ly/2mJSv1f Twitter: http://bit.ly/2q0z1H0… 2020-10-14T14:14:14Z

Eduardo Santamarina le manifestó su apoyo a su expareja Itatí Cantoral por la muerte de su madre

Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral contrajeron matrimonio en el año 1999. La pareja son padres de dos hijos en común: José Eduardo y Roberto Miguel. Sin embargo, decidieron separarse en medio de rumores de una supuesta infidelidad por parte del actor.

En el año 2004, la pareja de actores oficializaron su separación y hasta la fecha sostienen una muy buena relación por el bienestar de sus hijos.

En su entrevista con “Sale el Sol”, Santamarina dio a conocer que estuvo brindándole su apoyo a Itatí Cantoral por la reciente muerte de su madre Itatí Zucchi, quien falleció por complicaciones derivadas del COVID-19.

“Estuve ahí en su casa con sus hermanos (…) Fue un momento muy doloroso para todos, para mis hijos era como su segunda madre. Estuve ahí con sus hermanos que los quiero muchísimo y me siguen queriendo. Pero mira, ahora sí doña Itatí está descansando, definitivamente… Yo soy de la idea de que ya cuando dejas este mundo estás en una mejor vida”, manifestó el actor.

Eduardo Santamarina regresa a las telenovelas en Telemundo

De acuerdo con el show ‘Un Nuevo Día’ de Telemundo, Eduardo Santamarina es una de las figuras principales que formará parte del elenco de ‘Buscando a Frida’, el nuevo melodrama de Telemundo que tiene previsto estrenarse en los Estados Unidos en el 2021.

Ximena Herrera, Eduardo Santamarina y la promesa juvenil Victoria White son las personalidades que encabezarán el elenco de ‘Buscando a Frida’, el nuevo proyecto dramático de Telemundo que llegará a la pantalla chica a inicios del 2021.

De acuerdo con información reseñada por el sitio web oficial de Telemundo, ‘Buscando a Frida’ es una adaptación moderna del drama chileno ‘¿Dónde está Elisa?’, “una historia original de Pablo Illanes que fue recreada por Telemundo en el 2010, convirtiéndose en la serie en español más vista en su horario en los Estados Unidos.”

Eduardo Santamarina: ¿Quién es su esposa en la actualidad?

MamásLatinas reseña que Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva cumplieron 11 años de feliz matrimonio en el mes de febrero de 2020. Los actores se conocieron en el set de grabación de la telenovela “Yo Amo a Juan Querendón”, el remake que realizaron en Televisa de la exitosa telenovela colombiana “Pedro El Escamoso”.

Santamarina y Villanueva son padres de una hija en común: Lina, quien en la actualidad tiene 10 años de edad. Por su parte, el galán de telenovelas también es padre dos hijos en común con la actriz Itatí Cantoral: Los gemelos José Eduardo y Roberto Miguel, quienes nacieron en el año 2000.

Villanueva es madre de dos hijos fuera de su matrimonio con Eduardo Santamarina, se trata de los adolescentes Sebastián y Romina, fruto de su fallido matrimonio con el actor mexicano Jorge Poza.

Sigue a AhoraMismo en Instagram