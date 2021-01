VIDEO: Lady Gaga interpreta el himno nacional en la inauguración de Biden

Lady Gaga cautivó a la audiencia cuando cantó el Himno Nacional de Estados Unidos en la ceremonia de inauguración de hoy, justo antes de que Joe Biden y Kamala Harris tomaran el juramento. La cantante ganadora del premio Grammy había dicho que estaba “profundamente honrada” por la invitación a participar en una “inauguración histórica”.

El vídeo de la presentación de Lady Gaga está incrustado arriba o puedes verlo en YouTube. Vea la transmisión en vivo de la ceremonia de inauguración aquí.

Esto es lo que necesita saber:

Lady Gaga prometió hacer que esta interpretación se destaque en comparación con su actuación en el Super Bowl 50

Lady Gaga ha interpretado el Himno Nacional en un escenario internacional antes. La cantó en el Super Bowl 50 en 2016 y recibió grandes elogios por esa interpretación. El programa Today de NBC describió la actuación de Gaga como “conmovedora” y “que recuerda la actuación de la fallecida Whitney Houston en el mismo evento, 25 años antes”. El clip compartido en YouTube desde la cuenta oficial de la NFL ha sido visto casi 2 millones de veces.

Pero Lady Gaga estaba decidida a hacer que la actuación inaugural se destacara por sí sola. HollywoodLife citó a una fuente no identificada que dijo que la cantante “considera este uno de los momentos más importantes de su carrera” y que no quería simplemente ofrecer una repetición de su interpretación de 2016. El medio citó una segunda fuente que dijo que Lady Gaga incluso podría llorar durante el Himno Nacional porque sería un momento muy emotivo. “Está tan extasiada de que Joe Biden vaya a ser presidente que quiere ofrecer la actuación de su vida y cuando Gaga dice eso y siente eso, esto sucede”.

I pray tomorrow will be a day of peace for all Americans. A day for love, not hatred. A day for acceptance not fear. A day for dreaming of our future joy as a country. A dream that is non-violent, a dream that provides safety for our souls. Love, from the Capitol 🇺🇸 pic.twitter.com/fATHiJHCq0 — Lady Gaga (@ladygaga) January 19, 2021

Lady Gaga publicó una foto desde el edificio del Capitolio luego de su ensayo el 19 de enero. Expresó su esperanza de que la ceremonia de inauguración sea un evento pacífico. Ella escribió en las redes sociales: “Rezo para que mañana sea un día de paz para todos los estadounidenses. Un día de amor, no de odio. Un día para la aceptación, no el miedo. Un día para soñar con nuestra alegría futura como país. Un sueño no violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas. Amor, desde el Capitolio”.

El padre de Lady Gaga, Joe Germanotta, apoyó al presidente Trump, según Billboard. Pero en una entrevista con Fox News, Germanotta dijo que estaba “extremadamente orgulloso” de su hija y que estaba emocionado de verla interpretar el Himno Nacional. Pero también expresó su preocupación por su seguridad a la luz del reciente asalto al Capitolio de los Estados Unidos y dijo que esperaba que “todos estén felices, seguros y que sea un día tranquilo”.

Lady Gaga hizo campaña por Biden y se asoció con él en una iniciativa contra la agresión sexual

Durante las elecciones presidenciales de 2020, Lady Gaga usó su plataforma para hacer campaña por Biden. Participó en un autocine en Heinz Field en Pittsburgh la noche antes de las elecciones. Lady Gaga cantó sus exitosas canciones “Shallow” y “You and I” e imploró a sus fans que salieran a votar y trajeran a todos sus amigos y familiares a las urnas. Como Entertainment Weekly informó en ese momento, Gaga agregó el nombre de Biden a la letra de “Tú y yo”.

Durante la manifestación, que se puede ver en su totalidad aquí, Lady Gaga instó a la multitud a “votar como si su vida dependiera de ello, o votar como si la vida de sus hijos dependiera de ello, porque ellos lo hacen”. Ella pidió apasionadamente a los votantes de todas las afiliaciones políticas que “voten en contra de Donald Trump, un hombre que cree que su fama le da derecho a agarrar a una de sus hijas o hermanas o madres o esposas por cualquier parte de sus cuerpos”.

Lady Gaga también argumentó que los votantes en realidad no requerían ninguna evidencia adicional sobre los candidatos antes de emitir sus votos. “Probablemente ya cree que [Biden] fue la elección correcta sobre Donald Trump. No necesitas que te diga por qué. Porque, como yo, ha experimentado los últimos cuatro años y tiene todas las pruebas que necesita para ver esta elección y saber, sin ninguna duda, que Joe Biden es la elección correcta”.

La historia de Gaga con Biden es anterior a las elecciones de 2020. Se asoció con el entonces vicepresidente Biden en una iniciativa para crear conciencia sobre la agresión sexual. La campaña, llamada “It’s On Us”. Según su sitio web, “se ha convertido en el programa sin fines de lucro más grande del país dedicado a la prevención de agresiones sexuales en las universidades y el apoyo a los sobrevivientes que activa a los estudiantes en cientos de campus en nuestros programas de concientización y educación”.

Biden y Gaga hicieron un anuncio de servicio público juntos en octubre de 2017. Biden comenzó el video describiendo a Gaga como una “gran amiga” y una “defensora feroz”. Instó a los espectadores a que es vital intervenir y detener el abuso cuando lo vean “. Biden y Gaga también llevaron su defensa a las calles. En abril de 2016, aparecieron juntos en la Universidad de Nevada, Las Vegas para crear conciencia sobre los riesgos de asalto en el campus universitario y difundir un mensaje sobre cómo combatirlo, informó KSNV-TV.

