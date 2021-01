Amanda Gorman, la poeta que leerá en investidura de Joe Biden: ¿Quién es ella?

Amanda Gorman es la poeta que hará hoy historia en la ceremonia de investidura del presidente electo Joe Biden. A sus 22 años de edad, es la poeta inaugural más joven que ha tenido los Estados Unidos.

Según Associated Press, la Dra. Jill Biden nominó a Gorman para desempeñar este papel. A pesar de su corta edad, Gorman ya es una profesional experimentada en este campo. Ha escrito poemas para eventos como la toma de posesión del presidente de Harvard, Larry Bacow, y la celebración del 4 de julio con los Boston Pops en 2019.

Esto es lo que necesita saber:

1. El poema inaugural de Amanda Gorman se titula: ‘The Hill We Climb’ (La colina que escalamos)

El equipo inaugural de Joe Biden contacto a Amanda Gorman a finales de diciembre para que declamara un poema original en la ceremonia de inauguración. Ella le dijo a Associated Press que en gran medida se le dio libertad sobre el poema, pero se le animó a resaltar “la unidad y la esperanza”. Amanda Gorman dijo que el equipo de Joe Biden también le recomendó que se mantuviera alejada de cualquier cosa que pudiera parecer que estaban celebrando el fin del mandato del presidente Donald Trump.

Amanda Gorman explicó que inicialmente tuvo problemas para escribir más de unas pocas líneas por día. Expresó su preocupación inicial en una entrevista con The New York Times. “Tuve esta gran responsabilidad, probablemente una de las cosas más importantes que haré en mi carrera”, dijo Gorman. “Era como, si trato de escalar esta montaña de una vez, simplemente me iba a desmayar”.

Pero los eventos del 6 de enero le dieron a Amanda Gorman una “segunda ola de energía para terminar el poema”, dijo a Associated Press. Gorman dijo que el poema, que ella tituló “La colina que trepamos”, le llevará unos seis minutos pronunciarlo.

Amanda Gorman dice que el poema hará referencia a lo que ella describió como “la insurrección confederada” sin llamar explícitamente a nadie. Compartió un par de versos con el New York Times:

Hemos visto una fuerza que destrozaría nuestra nación en lugar de compartirla, Destruiría nuestro país si eso significara retrasar la democracia. Y este esfuerzo estuvo a punto de tener éxito. Pero aunque la democracia puede retrasarse periódicamente, Nunca podrá ser derrotado de forma permanente.

Amanda Gorman también le dijo al Times que esperaba usar sus palabras para “imaginar una forma en la que nuestro país aún puede unirse y aún puede sanar. Lo está haciendo de una manera que no borra ni descuida las duras verdades con las que creo que Estados Unidos debe reconciliarse”.

2. Al igual que Biden, Amanda Gorman superó un impedimento de habla en su infancia

Joe Biden ha hablado abiertamente durante mucho tiempo sobre el hecho de que luchó con el tartamudeo cuando era niño. Su madre, Jean Biden, una vez regañó a una monja en su escuela por burlarse de él. Según la Stuttering Foundation, Biden trabajó para superar el impedimento del habla recitando poesía frente a un espejo.

Biden y Gorman tienen eso en común. Gorman también tuvo que trabajar para superar un impedimento del habla cuando era niña. Ella explicó a The Harvard Gazette en 2018 que tenía un trastorno auditivo que la hacía “escuchar y procesar la información de manera diferente a otras personas”.

Amanda Gorman le dijo más recientemente a Los Angeles Times que ahora cree que el trastorno puede haber mejorado sus habilidades como escritora. “No veo mi discapacidad como una debilidad. Me ha convertido en la intérprete que soy y en la narradora que me esfuerzo por ser. Cuando tienes que aprender a decir sonidos por ti mismo, cuando tienes que preocuparte mucho por la pronunciación, te da una cierta conciencia de los sonidos, de la experiencia auditiva”.

3. Amanda Gorman fue nombrada la primer poeta juvenil laureado a nivel nacional en 2017

Amanda Gorman: Meet The First African-American Youth Poet Laureate | TODAYDespite a speech impediment, 19-year-old Amanda Gorman is the first-ever Youth Poet Laureate in the U.S. Much of her work is about social justice, which she attributes to her mother, a teacher. Jenna Bush Hager sits down with her for Breaking Through TODAY, our series marking Black History Month. » Subscribe to TODAY: http://on.today.com/SubscribeToTODAY »… 2018-02-09T15:04:12Z

Amanda Gorman ha acumulado una larga lista de logros en su carrera relativamente corta hasta ahora. A los 16 años, fue nombrada Poeta Laureada Juvenil de Los Ángeles. Tres años después, a los 19 años, fue honrada como la primera Poeta Juvenil Laureada Nacional. Aceptó el honor en una ceremonia en Gracie Mansion en la ciudad de Nueva York.

Mientras se desempeñaba como Poeta Laureado Juvenil, Gorman se sentó con Jenna Bush Hager en el programa Today. Amanda Gorman explicó que su poesía se centra en el cambio social y la justicia porque siente que tiene el deber de usar su voz. “Esa pasión proviene de mi herencia. Viene de este lugar donde como, debo escribir. Debo hablar porque ha habido demasiadas personas a las que se les ha impedido esa oportunidad”.

Amanda Gorman ya ha representado su poesía en los principales escenarios. En 2016, fue invitada a la Casa Blanca de Obama como parte de una celebración con otros Poetas Juveniles Laureados de todo el país. Más tarde, Gorman le contó a GirlBoss cómo fue conocer a Michelle Obama. “Estoy tan sorprendida de que no me desmayé porque cuando entré en la habitación y la vi, mi cerebro simplemente dejó de funcionar”, recordó Gorman. “Solo balbuceé, ‘¡Te amo!’ Estaba tan abrumada. Es como estar al lado de una diosa. Ni siquiera puedo recordarlo”.

Según su sitio web, Gorman ha leído su poesía frente a Lin-Manuel Miranda, Al Gore, la secretaria Hillary Clinton y Malala Yousafzai. Interpretó su poema “In This Place: An American Lyric” en la Biblioteca del Congreso en 2017. Ella leyó su poema “The Gathering Place” en la Cumbre del Bien Social de 2017, que fue organizada por las Naciones Unidas.

Amanda Gorman también ha interpretado su poesía varias veces para CBS This Morning. Ella recitó su poema “El milagro de la mañana” para el programa de noticias de la mañana como un mensaje esperanzador en medio de la pandemia de coronavirus.

4. Amanda Gorman se crió en Los Ángeles, hija de madre soltera y estudió sociología en Harvard

Amanda Gorman nació y se crió en Los Ángeles. Tiene un hermano mayor llamado Spencer y una hermana gemela llamada Gabrielle. Amanda Gorman habló sobre su infancia con la revista 10 y se describió a sí misma como “una abuela en el cuerpo de un niño de siete años”. Dijo que hubo una lucha interna entre “la Amanda social, que se emociona y habla con la gente y se involucra, y luego está la Amanda poética, que por necesidad existe de la subsistencia de una vida solitaria”.

Gorman fue criado por una madre soltera, Joan Wicks, que trabajaba como maestra de escuela secundaria, informó Los Angeles Times. En una entrevista con la revista Study Breaks en 2017, Amanda Gorman habló sobre cómo la carrera docente de su madre influyó en ella:

Tener una madre como profesora de inglés de sexto grado en una escuela pública del centro de la ciudad me dio una visión cercana y personal de cómo la alfabetización influye en los estudiantes. Me di cuenta de que la educación puede ser un recurso de vida o muerte. Eso suena dramático, pero para los niños que crecen en estos vecindarios, no lo es. Es la realidad. La escuela y la universidad son un camino para salir de las calles, romper un ciclo. Escribí sobre esto para la ceremonia del Premio Poeta Juvenil de Los Ángeles en un poema llamado Neighborhood Anthem. Mi madre trabajó muy duro mientras criaba a tres hijos para obtener su doctorado y maestría en Educación. Ella me inspira todos los días a buscar una educación superior no solo para mí, sino para los demás estudiantes que me rodean.

Amanda Gorman siguió el ejemplo de su madre y asistió a la Universidad de Harvard. Estudió sociología y se graduó con la promoción de 2020.

5. Amanda Gorman es escritora y organizó un especial de PBS sobre el racismo

Amanda Gorman es autora de un libro publicado. Su primer libro, The One for Whom Food Is Not Enough, fue publicado por Penmanship Books en 2015, según Poets.org.

Como señala Gorman en su sitio web, tiene dos libros nuevos que espera lanzar con Penguin Random House en 2021. Uno de esos libros es una colección de poesía que comparte título con su pieza inaugural, The Hill We Climb.

Amanda Gorman también ha escrito un libro para niños llamado Change Sings. Explicó en las redes sociales que quiere que el libro sirva como un “himno infantil para recordar a los lectores jóvenes que tienen el poder de moldear el mundo”.

'PBS Kids Talk About: Race and Racism' host Amanda Gorman has a piece of advice for adults| Bre…PBS Kids is joining the conversation about a timely and important topic with 2020-10-09T15:27:37Z

En los últimos meses, Amanda Gorman también ha probado suerte como presentadora de televisión. Se desempeñó como anfitriona de un especial de PBS Kids sobre el racismo en octubre de 2020. Amanda Gorman le dijo a USA Today que siente que los adultos deberían hablar con los niños sobre la raza. “Un consejo que tendría es que a menudo no les damos suficiente crédito a los niños por su inteligencia, particularmente su inteligencia emocional y moral”, dijo Gorman. “Los niños de hoy están listos para tener conversaciones más profundas que reemplazan simplemente hablar de Rosa Parks y Jackie Robinson. No quiere decir que esas cifras no sean importantes, pero hay un hermoso tapiz en la historia de la lucha por la igualdad racial, y es una historia que nuestros niños merecen ser contados”.

