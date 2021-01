Conoce los artistas que se presentarán en la Inauguración de Joe Biden

Este miércoles 20 de enero, en una ceremonia tradicional, realizada en las escalinatas del Capitolio en Washington DC, el presidente electo número 46 de los Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, tomará posesión de su cargo como nuevo presidente de la nación federal, al igual que lo hará su vicepresidente y formula presidencial, Kamala Harris.

La inauguración presidencial que iniciará con el juramento del presidente Joe Biden a la 11:30 horas del Este, presentará también una agenda de actividades dentro de las cuales se destaca un acto central denominado “Estados Unidos unido”. Un programa de 90 minutos conducido por Tom Hanks, y el cual será trasmitido en vivo ese mismo día por las principales cadenas de televisión estadounidenses como lo son ABC, CBS, CNN, NBC y MSNBC a partir de las 8:30 p.m. de Nueva York (01:00 GMT) el 20 de enero.

Además, todo el mundo podrá ver este acto vía streaming a través de YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, Amazon Prime Video, Microsoft Bing, NewsNOW, DirectTV y U-verse, según información dada por el Comité de Investidura Presidencial, una organización sin ánimo de lucro independiente del equipo de transición oficial.

De acuerdo con la producción del programa, esta trasmisión es una oportunidad para “resaltar la resiliencia del pueblo estadounidense, su heroísmo y su compromiso unificado para unirse como una nación para sanar y reconstruir”. Hemos sido testigos de innumerables héroes durante el año pasado, que aparecieron en la primera línea de lucha contra el COVID-19 sirviendo a sus compatriotas. Entonces decidimos contar sus historias, extendiendo su luz y celebrando lo mejor de nuestro país y su gente”, declaró Tony Allen, el CEO del Comité de Inauguración Presidencial.

🇺🇸 Esta noche, el Comité de Inauguración Presidencial iluminó el "Campo de Banderas" con 56 pilares de luz que representan los 50 estados y territorios de Estados Unidos. Los pilares se iluminaron durante 46 segundos, marcando el 46º presidente de los EE.UU

El show musical

Las artistas Lady Gaga y Jennifer López serán las encargadas de engalanar con sus voces esta ceremonia de posesión, dijo el comité organizador del evento a través de Twitter.

Lady Gaga, considerada por Joe Biden como una “gran amiga”, fue una fiel defensora suya durante la campaña electoral por la presidencia, y participó de su gran y último mitin. La neoyorquina será la encargada de entonar las letras de la canción del himno nacional “La bandera estrellada”, mientras que la ex actriz Andrea Hall será quien haga el juramento a la bandera.

Es de anotar que esta cantante ya tenía una relación profesional con Joe Biden cuando este ejercía como vicepresidente, pues trabajaron juntos en la campaña de concientización “It’s on Us”, en la que denunciaron las agresiones sexuales cometidas en los campus universitarios.

“Estoy profundamente agradecida de unirme a la Inauguración del 20 de enero para cantar el Himno Nacional y celebrar la inauguración de Biden y Harris”, afirmó la cantante en su cuenta de Twitter.

Así mismo, el show musical contará con la cuota latina, la estrella del pop, la puertorriqueña Jenifer López, interpretará algunos de sus grandes éxitos musicales.

Otras actuaciones musicales

De otro lado, participaran también como invitados, importantes estrellas de Hollywood que apoyaron a la fórmula Biden-Harris durante toda la campaña electoral. En “Celebrating América” o “Estados Unidos unido”, se verán las actuaciones estelares de Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato y Ant Clemons.

Estos artistas cerrarán la jornada de investidura del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden y su vicepresidenta.

las reacciones

Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante y actriz, Demi Lovato anunció la noticia y declaró estar muy honrada de poder estar en la posesión de Biden y Harris.

“Me quedé sin palabras cuando me pidieron que actuara!. Me siento tan honrado de anunciar que me uniré a @joebiden & @kamalaharris para su evento especial, “Celebrating America””, escribió Lovato en Instagram.

Ant Clemons también estaba contento: “¡DIOS ES EL MEJOR! ¡Decir que esto es un sueño hecho realidad sería quedarse corto! El 2020 estuvo acompañado con tanto peso desde tantos ángulos que cuando @justintimberlake y yo nos reunimos para escribir nuestra canción, BETTER DAYS, nos inspiramos para crear algo que pudiera servir como un poco de esperanza en tiempos tan difíciles.

Solo puedo rezar para que la misma esperanza que sentimos al escribir esta canción, brille a lo largo de esta presidencia al entrar en un nuevo capítulo.

¡Es un honor para mí anunciar que interpretaremos nuestra canción “Better Days” el 20 de enero durante la inauguración de nuestro próximo presidente y vicepresidente @JoeBiden y @KamalaHarris! ”

Por su parte, Justin Timberlake dijo que él y Clemons interpretarán su nuevo tema, “Better Days”. “Esta canción fue nuestra manera de hacer lo poco que podíamos para alentar a todos a mantenerse optimistas”, dijo.

Es de anotar que debido a los disturbios presentados el pasado 6 de enero, el Pentágono dispondrá todo un protocolo de seguridad que contará con más de 15.000 efectivos de la Guardia Nacional para los actos de posesión del nuevo presidente.

Finalmente, es de señalar que el presidente electo, ha recordado a sus conciudadanos que este será un evento modesto debido a la situación de crisis sanitaria que afronta el país, por lo que ha solicitado a sus seguidores permanecer en sus casas, y ver el acto de posesión, los desfiles y los bailes inaugurales desde la comodidad de sus hogares, cumpliendo así con todas las normas de bioseguridad, evitando espacios de aglomeraciones que puedan propiciar la propagación del coronavirus.

