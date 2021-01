¿Por qué Donald Trump no estará en la Inauguración de Joe Biden?

El sello distintivo de la transición pacífica del poder en los Estados Unidos, este año se romperá cuando el nuevo presidente electo Joe Biden y su formula presidencial, la vicepresidente electa, Kamala Harris, tomen posesión de su cargo en ausencia de su antecesor, el Republicano Donald Trump.

El presidente de saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que no asistirá a la toma de posesión del presidente Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris, la cual se llevará a cabo, este 20 de enero. De hecho varios medios de comunicación locales, informaron que el presidente Donald Trump tiene la pretensión de abandonar la capital del país, antes del 20 de enero, en horas de la mañana.

“Para todos los que me han preguntado, no iré a la inauguración del 20 de enero”, aseguró Donald Trump en su cuenta de Twitter, antes de que esta fuera suspendida.

Con esta determinación, se teme que el presidente Donald Trump rompa con otras tradiciones como son que el presidente entrante duerma la noche anterior a la posesión en las instalaciones de la casa Casa Blanca, en la residencia de los visitantes, para que al día siguiente tome el desayuno junto al presidente saliente, y así posteriormente, asistir también a una ceremonia religiosa multiconfesional.

Explica Panizo en el diario La Vanguardia “De esta forma, los dos presidentes se trasladan juntos al Capitolio, donde se realiza la ceremonia, ya que es donde están el Congreso y el Senado y, por lo tanto, donde están representados los cargos electos de los ciudadanos.” Este año no será así, según anunció Donald Trump.

📸: "Field of Flags" is illuminated on the National Mall as the US Capitol is prepared for inauguration of President-elect Joe Biden.

The nearly 200,000 US flags are meant to represent Americans who are not able to travel to the event due to COVID-19. https://t.co/aYJfpNkepC pic.twitter.com/1oTVjPpR6K

— ABC News (@ABC) January 19, 2021