Inauguración de Joe Biden: ¿Cómo ver el Live Stream?

Ha llegado el día. Es 20 de enero, y hoy se llevará a cabo la 59ª ceremonia inaugural para jurar al presidente electo Joe Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris. En este día el sexto senador más joven en la historia de Estados Unidos, Joe Biden, se convertirá en el presidente de mayor edad en ocupar la Oficina Oval cuando preste juramento como el sucesor de Donald Trump y el 46 ° presidente en la historia del país. Junto a él, estará Kamala Harris, quien prestará juramento como la primera vicepresidenta del país, la primera vicepresidenta afroamericana y la primera vicepresidenta asiáticoamericana.

Este evento se realizará bajo estrictos protocolos de seguridad el Capitolio de EE. UU. en Washington, DC, ya que se espera que el Departamento de Defensa despliegue hasta 25.000 soldados de la Guardia Nacional. De igual manera El FBI está investigando a las tropas para protegerse contra las amenazas planteadas desde dentro de las filas, informó CNN.

Además, debido a la pandemia del coronavirus y el aumento de casos positivos en el país, la ceremonia será diferente a las celebradas en años anteriores.

Only ONE day until we can call @JoeBiden and @KamalaHarris President and Vice President You don’t want to miss out on this historic #Inauguration2021 so drop a ❤️ or 🔁 and we’ll send you a reminder tomorrow. pic.twitter.com/4KbIzKbTqg — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 19, 2021

¿Cómo ver la inauguración en línea desde cualquier lugar?

Este acto tan importante a nivel mundial será transmitido por diferentes cadenas de televisión locales, pero también, podría ver el Día de la Inauguración 2021 y el especial “Celebrating America” en línea desde diferentes lugares como Canadá, Reino Unido, Latinoamérica y Australia.

Usted puede ver la inauguración de Biden en línea aquí mismo

El servicio de Sling TV que cuenta con el plan Blue el cual tiene un valor de $30 dólares al mes incluyen los canales de televisión más populares como NBC, Fox, CNN, Fox News, MSNBC y muchos otros canales de televisión en vivo. Este se encuentra disponible en varias plataformas, como iOS, Android, Apple TV y Roku. Además, el servicio también le permite ver en tres pantallas simultáneamente y grabar contenido para verlo más tarde con su DVR en la nube.

Sling TV

FuboTV tiene un valor de $64.99 por mes, en donde usted tendrá acceso a 114 canales de TV en vivo, incluidos ABC, Fox, Fox News, MSNBC y más, pero no incluye CNN. El servicio también incluye una prueba gratuita de 7 días para que pueda probarlo usted mismo.

FuboTV

Hulu Live TV tiene un valor de $54.99 por mes el cual le brinda acceso a todos los canales de política y la cobertura de noticias en los EE.UU., incluidos ABC, CBS, Fox, NBC, CNN, Fox News y MSNBC. El servicio también incluye sus propios Hulu Originals y admite una amplia variedad de dispositivos de transmisión.

Hulu TV

El paquete básico plus que ofrece AT&T incluye las siguientes cadenas de televisión: ABC, CBS, Fox y NBC, CNN, Fox News y MSNBC. Este servicio tiene un costo de $55 dolares al mes. Sin embargo, si desea aún más canales y una suscripción a HBO Max, puede inscribirse en el plan Max del servicio por $80 por mes.

AT&T TV NOW

Este servicio te ofrece las cuatro principales cadenas de televisión como ABC, CBS, Fox, NBC, CNN, Fox News y MSNBC por un valor de $65 dólares al mes. Para conocer las cadenas disponibles en su región debe ingresar su código postal.

YouTube TV también tiene contratos flexibles y no hay tarifas adicionales por HD o cancelación.

YouTube

Sin embargo, si usted desea ver la transmisión en vivo, aquí le dejamos una cobertura proporcionada por PBS NewsHour, la cual comenzará al momento del inició del acto de inauguración.

WATCH LIVE: The inauguration of Joe Biden and Kamala Harris – PBS NewsHour special coveragePresident-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris will be sworn in at the U.S. Capitol on Jan. 20, 2021. Each will take the oath of office, after which they will become the 46th president of the United States and the 49th vice president, respectively. Biden will become only the second Catholic to hold the… 2021-01-08T16:31:32Z

Aquí hay otra del Comité Inaugural de Biden

The Inauguration of Joe Biden and Kamala Harris | Jan. 20th, 2021Please join us on January 20 for the historic inauguration of President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris. Don't forget to subscribe and turn on notifications so you don't miss it! Learn more about the Inauguration: https://bideninaugural.org/ Shop Official Inauguration Merch: https://store.bideninaugural.org/ Follow the Biden – Harris Presidential Inaugural Committee! Twitter: https://twitter.com/BidenInaugural Facebook: https://www.facebook.com/BidenInaugural… 2021-01-12T03:21:36Z

Esta es de NBC News

Live: The Presidential Inauguration Of Joseph R. Biden, Jr. | NBC NewsWatch live coverage as President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris are sworn into office on Wednesday, January 20 at the U.S. Capitol. » Subscribe to NBC News: http://nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video: http://bit.ly/MoreNBCNews NBC News is a leading source of global news and information. Here you will find clips from NBC Nightly… 2021-01-07T19:37:56Z

ABC News también tendrá cobertura

WATCH LIVE: Inauguration Day for President Joe Biden | ABC News LiveJoe Biden is sworn in as the 46th President of the United States alongside Kamala Harris as the next Vice President. Latest updates: http://abcnews.go.com SUBSCRIBE to ABC NEWS: https://bit.ly/2vZb6yP Watch More on http://abcnews.go.com/ LIKE ABC News on FACEBOOK https://www.facebook.com/abcnews FOLLOW ABC News on TWITTER: https://twitter.com/abc 2021-01-06T14:58:50Z

C-SPAN tiene una transmisión en vivo

Joe Biden 2021 Presidential Inauguration CeremonyJoe Biden is sworn in as the 46th President of the United States and delivers his inaugural address. https://www.c-span.org/ Discover the C-SPAN Video Library at https://www.c-span.org/quickguide/ Download our App https://www.c-span.org/special/?radioapp C-SPAN: Created by Cable in 1979. Offered as a public service. Subscribe to our YouTube channel: https://www.youtube.com/user/CSPAN Follow us: Facebook: https://www.facebook.com/CSPAN Twitter: https://twitter.com/cspan Instagram: https://www.instagram.com/cspan/… 2021-01-11T16:30:17Z

Y Fox News igual

LIVE: Inauguration of Joe Biden, Kamala HarrisJoe Biden and Kamala Harris will be sworn in as President and Vice President during an Inauguration Day Ceremony in Washington, D.C. on Jan. 20. Watch it live on the Fox News YouTube channel. Subscribe to Fox News! https://bit.ly/2vBUvAS Watch more Fox News Video: http://video.foxnews.com Watch Fox News Channel Live: http://www.foxnewsgo.com/ FOX News Channel (FNC)… 2021-01-08T19:03:33Z

De igual manera, si desea ver la cobertura en español, aquí hay una proporcionada por Univisión Noticias:

En vivo y en español: Toma de posesión de Joe BidenJoe Biden asume como el presidente número 46 de Estados Unidos. Aquí podrás seguir nuestra cobertura especial de la ceremonia de traspaso que se lleva acabo en medio de una pandemia. 2021-01-08T23:44:08Z

Y esta por el Comité Inaugural de Biden

VideoVideo related to inauguración de joe biden: ¿cómo ver el live stream? 2021-01-20T07:00:43-05:00

