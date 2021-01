¿Lady Gaga es demócrata o republicana?

Lady Gaga será la artista encargada de interpretar “The Star-Spangled Banner” en la 59ª ceremonia inaugural de juramento, donde el presidente electo Joe Biden prestará juramento para convertirse en presidente de los Estados Unidos. La cantante apoyó activamente la candidatura del exvicepresidente a la Casa Blanca y ha respaldado durante mucho tiempo a los candidatos demócratas.

Esto es lo que necesita saber:

Antes de su actuación en la inauguración, Lady Gaga compartió por medio de Instagram su oración dentro del Capitolio.

“Rezo para que mañana sea un día de paz para todos los estadounidenses”, escribió la ganadora del Grammy y el Oscar. “Un día para el amor, no el odio. Un día para la aceptación, no el miedo. Un día para soñar con nuestra alegría futura como país. Un sueño no violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas. Amor, desde el Capitolio”.

Su llamado a la no violencia se produce pocas semanas después de que partidarios del presidente Donald Trump se infiltraran en el edificio del Capitolio de Estados Unidos por sus afirmaciones infundadas de un supuesto fraude electoral generalizado en las elecciones de 2020.

Después de que Lady Gaga publicara un video dirigido a Trump declarando “Estoy votando por Estados Unidos”, antes de las paradas de la campaña de Biden, el presidente republicano la criticó.

“Ahora tiene a Lady Gaga”, informó People que dijo Trump en un mitin en Avoca, Pensilvania. “Lady Gaga – no es muy buena. Podría contarte muchas historias. Podría contarte historias sobre Lady Gaga. Sé muchas historias sobre Lady Gaga “.

Su padre, Joe Germanotta, aparentemente emitió su apoyo publicamente a Trump, etiquetándolo en Twitter con “2020”. Según People, luego escribió: “Es posible que hayas notado que mis creencias políticas y espirituales son diferentes. La libertad y la libertad de elección no serían políticas “.

Desde entonces, los tweets se han eliminado.

A pesar de sus opiniones contradictorias sobre el presidente saliente, Germanotta expresa su orgullo por la próxima actuación de su hija en la inauguración.

“Estoy muy orgulloso de que ella pueda participar”, dijo Germanotta a Fox News. “Estoy deseando verlo”.

El medio de noticias confirmó que el padre de Gaga no estará presente.

“Espero que todos estén felices, seguros y que sea un día tranquilo”, dijo sobre su actuación poco después de los disturbios en el Capitolio.

Sin embargo, tiene “miedos y nervios normales cada vez que mi hija actúe”.

. @realDonaldTrump you divided us with hateful language & fear . I love everyone in this country and I vote for @HillaryClinton to unite us. pic.twitter.com/ae9EImWJRo

— Lady Gaga (@ladygaga) November 6, 2016