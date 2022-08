Toni Costa habla de la relación de su madre con su novia Evelyn Beltrán

Costa, quien no es nada tímido a la hora de poner en su lugar a las personas que comentan en sus redes sociales cuando piensa que se pasaron, se ha dado el trabajo de aclarar cómo están las cosas entre su mamá y Beltrán, a quien habría conocido recientemente.

La señora llegó a pasar largas temporadas en Miami en la casa de Adamari López y fue una ayuda esencial no solo cuando nació la pequeña Alaïa. Pero nunca fue tan apreciada por la estrella puertorriqueña como durante la larga temporada que pasó con ella después de que el flu la colocó al borde de la muerte.

La fabulosa relación entre Adamari López y la mamá de su ex Toni Costa puede verse en uno de los primeros de la artista en YouTube, en el que entre divertidas bromas enseñan a cocinar una tortilla española.

Toni pone los puntos sobre las íes

Una de las cosas que más irritan a Toni Costa sobre los comentarios que se hacen en las redes sociales contra su pareja Evelyn Beltrán es que digan que la relación con Adamari se terminó por culpa de ella.

“Estoy cansado de decir que comenzamos cinco meses después”, afirmó el artista español en Instagram recientemente. Poco después se irritó ante la duda de su su madre había rechazado a su nueva pareja al escribir: “Jamás! Eso es un invento como tantos que hacen”.

El compromiso de Toni con su novia

Toni Costa y Evelyn Beltrán hicieron público su compromiso en febrero de 2022 y desde el principio el bailarín ha sido tajante con los que han hecho comentarios negativos con su pareja. Ha sido una tarea titánica, pues el amor del público por Adamari López es de años y muy intenso. Sin embargo, él se ha mantenido inquebrantable.

Incluso, en las primeras semanas de La Casa de los Famosos 2, el artista español dejó muy claro cuál era su filosofía frente a los comentarios y hasta titulares incómodos, que le han rodeado desde que comenzó a salir con su novia, pues Toni Costa sabía se incrementarían mientras estuviese en el reality de la cadena Telemundo.

“Yo le dije a ella, le dije: ‘Yo te voy a dar tu lugar, no va a ser como a diario, van a ser cosas que se van a ir viendo. Darte tu lugar significa respetarte, no dar pie a nada’”, indicó. Costa agregó que quizá surjan rumores, pero que los dos tienen muy claro la base de su relación. “Soy muy cariñoso, yo soy muy amiguero…. Puede luego haber prensa o medios inventando lo que sea porque es su trabajo, (pero) ella sabe perfectamente que no hay problema”, le contó a La Vikinga en una oportunidad.

