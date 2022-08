¿Quién es la novia de Toni Costa?

Toni Costa fue uno de los participantes más queridos de La Casa de Los Famosos 2 su real y sincera personalidad hizo que llegara a la gran final y de esta manera obtuvo el puesto de cuarto finalista. Asimismo, el bailarín español demostró su lado más sensible y humano y aquí te contamos quién es su novia.

Toni Costa de 39 años de edad ha sabido cómo ganarse un puesto en el mundo del entretenimiento y dentro de la competencia no podía ocultar su gran amor a su novia y la admiración y respeto que le tiene a su expareja, Adamari López, el español decidió darse una oportunidad en el amor y esto lo comentó dentro de La Casa de Los Famosos 2.

¿Quién es Evelyn Beltrán?

Evelyn Beltrán es una modelo mexicana, de 27 años de edad y madre de un pequeño, la artista vive en Texas ciudad donde conoció al bailarín español cuando este fue su profesor de Zumba. Además, Beltrán es una popular influencer, se hace llamar en redes sociales ‘La bichota’, también es una famosa tiktoker, modelo y cantante, y ahora es la principal fan del español.

Toni Costa habla muy bien de su novia y su expareja

“Yo a Evelyn la conozco en Austin, Texas, en una clase de zumba. Una alumna más que venía a la case y por lo que sea conectas y a día de hoy es la persona que me hace feliz, la persona que me devuelve esa sonrisa”, dijo Toni Costa sobre su novia en La casa de los famosos. “Adamari fue la mujer de mi vida en el momento que yo viví con ella y actualmente tengo a Evelyn que bueno, como lo hablamos y también conversamos siempre, estamos felices como estamos, dure lo que dure. Si va a durar para siempre la pegué y encontré a la persona hecha a mi medida, que no, no pasa nada”. Comentó en “La curva de la vida”.

¿Cuántos años duró su relación con Adamari López?

Fue en el año 2011 que Toni Costa llega a los Estados Unidos proveniente de España e ingresa como concursante y bailarín en el programa “Mira quién baila” desde este momento la química con su compañera, Adamari López traspasó la pantalla, pese a su diferencia de edad ellos formaron una gran relación de 10 años asimismo ellos decidieron poner punto final en el año 2021 a su matrimonio. Actualmente Costa mantiene una relación con la influencer mexicana Evelyn Beltrán y conforman una sólida pareja siguen siendo muy cercanos a la hija del bailarín, Alaïa, fruto de su matrimonio con Adamari López. Actualmente Toni Costa es toda una referencia en las redes sociales y no duda en compartir con sus seguidores los grandes momentos de su vida al lado de sus seres queridos.