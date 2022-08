Toni Costa habla de sus compañeros LCDLF2 y revela varios secretos

Toni Costa el cuarto finalista de La Casa de Los Famosos 2 rompió el silencio a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram reveló cuáles son sus impresiones luego de ver todo lo que se vio en las pantallas mientras el estaba encerrado durante 91 días dentro del famoso reality de Telemundo.

Toni Costa fue un excelente estratega tanto así que decidió alejarse de la polémica y esta fue la razón por la que duró dentro de la competencia, respaldado por el público y también por sus compañeros. Asimismo, Toni siempre decidió arreglar sus diferencias de la mejor manera para evitar ser un artista escandaloso.

Toni Costa aseguró que prefirió ser un llorón que un problemático

Durante su conversación en sus redes sociales el bailarín español decidió hablar de su parte más humana cuando fue cuestionado sobre qué era el llorón de la competencia y aseguró que prefiere que le digan llorón a que lo cataloguen como el agresivo. “Allí, como os digo, se tienen que meter en esa casa para que sus sentimientos afloren al máximo, para que sepan lo que es estar 90 días alejado de sus hijos, su familia, su pareja, de las personas que le hacen a uno ser mejor y le llenan de vida” aseguró Toni.

El bailarín español prefiere llevarse lo mejor de sus compañeros

Toni Costa cuenta con más de dos millones de seguidores en sus redes sociales y además fue uno de los artistas que muchas veces fue señalado por su posición neutra dentro de la competencia pero su gran objetivo siempre fue ganar y permanecer seguro a la gran final. “Yo siempre dije que en la casa es el peor lugar del mundo para confiar 100% en alguien y eso solo os lo pueden decir las 17 personas que entraron en esa casa o cualquiera que ha hecho un reality similar a este. Como os digo, allí nos quedamos con lo que cada persona nos da desde el día 1 cuando nos conocemos”. Comentó el bailarín español.

Toni Costa quiere seguir su amistad con varios habitantes LCDLF2

Toni Costa además quiere continuar afianzado lazos de amistad con algunos integrantes de la competencia pese a que era un juego creo conexión con algunos participantes. “ Te voy a decir con los que seguro, los otros tal vez se dé, tal vez no; seguro, seguro, seguro con Lewis, seguro, seguro, seguro con Nacho , seguro con Natalia, seguro con Ivonne, seguro con Osvaldo , Mayeli también… Alguno diréis ‘alguno habló mal de ti’ tal y cual, bueno yo tampoco me enteré mucho y, como os digo, hay que dar también oportunidad a las personas, hay que dar. Con Niurka también. No he hablado con ella, pero sé que ella está tranquila, está bien, así que ya tengo ganas de hablar con ella.”

Toni Costa demostró que fue un excelente estratega, su paso por la competencia le gano el cuatro lugar y su personalidad, temple y sinceridad también hizo del bailarín el mejor concursante por su sana convivencia dentro de la competencia.