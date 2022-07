Novia de Toni Costa pide que paren de criticarla

Evelyn Beltrán se cansó de ser constantemente criticada por su romance con Toni Costa y optó por dejar un claro mensaje en sus historias de Instagram, donde pidió un alto a las faltas de respeto e insultos.

“Este es mi Instagram y yo pongo lo que quiero. La gente piensa que porque uno es buena persona me voy a dejar que me falten al respeto y que me hablen mal. Ya basta. Si no les gusta mi contenido hay un botón llamado dejar de seguir. Estoy cansada de las faltas de respeto y que opinen sobre mi vida”, señaló en el escrito la modelo, de 26 años.

Beltrán ha usado constantemente sus redes para expresar cuánto añora la llegada de su novio, compartiendo recuerdos y nostálgicas imágenes, así como celebrándole acciones al bailarín en su encierro en el reality show de Telemundo “La Casa de los Famosos”.

“Ya falta menos @toni”, escribió la mexicana hace un par de días junto a una imagen donde se le ve mirando por una ventana. Con la romántica canción “Te esperé” de Carlos Rivera, la modelo expresó sus ansías por tener nuevamente a su novio cerca.

Evelyn Beltrán y Toni Costa confirmaron su relación en febrero de este año. En un primer momento la pareja fue criticada ya que muchos insinuaban que el español le había sido infiel a Adamari López con Beltrán. Más tarde no ha faltado quien ha acusado a la modelo de ser trepadora y querer figurar a costa del bailarín. Pero el amor entre ellos se ha mantenido fuerte y Costa no ha perdido oportunidad de enviarle mensajes y halagar a su novia.

A pesar de las críticas, cada vez son más los que se encantan con la historia de amor de este par de enamorados. “Demasiado hermosa su relación, que Dios les bendiga esa unión por muchos años más, ustedes me encantan como pareja….. adelante siempre sin importar lo que diga la gente frustrada que no superan el pasado”, “Evelyn se ve muy tierna y el necesita a alguien así, porque él es un caballero, merece mucho respeto y sobre todo mucho amor”, “Los quiero ver para toda la vida, me encantan de verdad, se miran hermosos”, y “Wow, hacen una pareja bellísima. Bendiciones para los dos, él merece un amor bonito como ese”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en una reciente publicación, donde ambos aparecen bailando y riendo poco antes de que el bailarín entrara al famoso reality show de Telemundo.

“Recuerdo algo bonito y estás tú”, escribió Beltrán junto a la publicación que sacó suspiros entre sus más de 231 mil seguidores de Instagram.