Adamari López estuvo al borde de la muerte: ¿Cuándo, cómo?

En una reveladora entrevista con la revista People en Español para su más reciente edición, Adamari López, habló sobre la influenza que la llevó al borde de la muerte. Asimismo, la conductora de televisión puertorriqueña confesó que está apostando por su salud junto a la afamada Oprah Winfrey.

“El haberme unido a WW junto con Oprah y con todo el equipo que hay, sobre todo como embajadora latina, ha sido espectacular desde el comienzo. Desde el 4 de enero de este 2020 tuve la oportunidad de conocer a Oprah en su visita a Fort Lauderdale que hizo el ‘Oprah Tour 2020’ y creo que es una mujer que si uno conoce de su historia y admira, cuando la conoce personalmente, aún más. Todo lo que ella va contando y cómo nos va llevando en ese viaje para ayudarnos a crecer más como seres humanos, a cuidarnos más y a empoderarnos como mujeres. Tiene herramientas para que uno crea en uno, en las metas que se quiere poner y para que trabaje en ella”, expresó al referirse a Oprah.

López continuó mencionando: “No me puedo comprar con ella (Oprah). Tiene dificultades que ha pasado, por su raza, por su color, por su historia familiar… No todas coinciden con mi historia, pero puedo ver el sufrimiento y el dolor que ella ha pasado, y lo puedo comparar con los momentos difíciles que he pasado yo, y me identifico claramente. Pero tengo esa misma visión de ella de seguir adelante, de seguir creciendo, de aprender de cada uno de esos momentos que hemos pasado dificultad y de disfrutar de todo momento que nos pone la vida, aunque sean difíciles, de cada uno de ello aprendemos o crecemos, y podemos sacarle algo bueno”.

Adamari López habla sobre el momento que estuvo al borde de la muerte

“Creo que todo el mundo tiene miedo, creo que todo el mundo tiene deseos de que acaben de hacer la vacuna. Aunque dicen que van a tardar como un año y medio en hacer esa vacuna del Coronavirus. Después de yo haberme enfermado hace un año y medio, y de haber estado en una situación tan comprometedora en términos de salud, claro que me preocupo y claro que pienso que me puede volver a pasar una situación similar y no me lo deseo, ni se lo deseo a nadie. Así que he tomado las medidas de precaución, yo ya estoy vacunada en contra el flu y dicen que cuando estás vacunada son menos las posibilidades”, afirmó la puertorriqueña para referirse a la influenza que la tuvo al borde de la muerte y sobre su miedo de contraer Coronavirus.

En entrevista exclusiva con People en Español en el mes de marzo de 2019, López confesó que estuvo al borde de la muerte por una influenza y neumonía que la mantuvieron recluida en un hospital durante casi un mes:

“He aprendido a ponerme primero, es una tarea que tengo que seguir haciendo. Lo hacía antes y se me olvidó, y ahora tengo que volver a restablecerlo. Es un compromiso conmigo misma.”

Adamari López se sometió a una prueba de Coronavirus en marzo de 2020

A través de un comunicado de prensa, Telemundo dio a conocer que la presentadora de televisión y actriz puertorriqueña se ausentaría por unos días en el mes de marzo en la conducción del programa “Un Nuevo Día” tras ser puesta en cuarentena como medida de prevención después de estar en contacto directo con una persona que dio positivo en una prueba de Coronavirus.

En ese momento, Adamari López se sometió a una prueba de COVID-19 y después de casi dos semanas, recibió los resultados que arrojaron negativo.

