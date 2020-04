Pablo Lyle: Habla la viuda del hombre que golpeó el actor

En entrevista exclusiva con Suelta La Sopa, Mercedes Arce, la viuda del hombre que golpeó y dejó inconsciente el actor Pablo Lyle hace un año en la ciudad de Miami después de un altercado automovilístico, habló sobre los estragos que dejó en su vida la irreparable pérdida física de su gran amor.

“Jamás se olvida esto, ha sido un golpe muy fuerte para mí. Me ha dejado destrozada, con ayuda psicológica con tratamiento, todo es debido a la situación que ha pasado me dijo el doctor”, afirmó Arce.

Al momento de ser cuestionada sobre el proceso judicial en contra del actor Pablo Lyle, la mujer de nacionalidad cubana expresó: “Ya que se cierre este capítulo y ya en manos de Dios.”

Arce confesó que evita ver cualquier tipo de noticias relacionadas con Lyle: “Trato de evitar todas las cosas que me están haciendo daño y que me afectan, lo evito.”

Mercedes Arce también habló sobre su estado de salud y recordó a Juan Ricardo Hernández, su gran amor que falleció hace un año después del altercado con el actor mexicano:

“Sin palabras… Mi salud se ha deteriorado completamente, ya yo no soy la misma de antes. Él fue para mí una linda persona, muy buen ser humano, muy buen hijo, muy buen padre, buen esposo, un ser humano muy bonito… Siempre estará conmigo en todo, sus cenizas las tengo yo guardadas.”

La viuda de Hernández le reiteró su agradecimiento a las personas que la han apoyado: “Le doy muchas gracias a mis compañeros de trabajo que se han portado muy bien conmigo, a todas las personas que lo conocieron… Esta historia me va a perseguir hasta que yo viva.”

En el mes de mayo de 2019, Pablo Lyle fue sentenciado en una corte de Miami por homicidio involuntario después de golpear a un conductor identificado como Juan Ricardo Hernández durante una discusión en una calle de la ciudad. En ese momento, Hernández fue trasladado de emergencia a un hospital y después de un tiempo en estado crítico, lamentablemente falleció por las heridas que sufrió durante el altercado con Lyle.

¿Cuál fue el motivo de la discusión de Pablo Lyle y Juan Ricardo Hernández?

La discusión de Pablo Lyle y Juan Ricardo Hernández surgió después de que el hombre de origen cubano se bajó de su automóvil en un semáforo en la ciudad de Miami para reclamarle al actor mexicano por una infracción de tránsito que había cometido. Tras la rápida discusión, Lyle le propinó un golpe a Hernández que lo dejó inconsciente en el piso y por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro de salud de Miami.

