Gloria Estefan ofrece oportunidades de empleos por el Coronavirus

A través de su cuenta en Instagram, Gloria Estefan dio a conocer que Estefan Enterprises se asoció con CVS Health para ofrecer oportunidades de empleos en los Estados Unidos como consecuencia de la pandemia del Coronavirus.

“Estefan Enterprises se asocia con CVS Health para ayudar a los trabajadores desplazados temporalmente con oportunidades de empleo! “Todos nos hemos enfrentado a tomar decisiones muy difíciles e insondables a medida que avanzamos en esta crisis. Gloria y yo estamos haciendo todo lo posible para encontrar oportunidades para nuestros empleados y estamos muy agradecidos a CVS Health por asociarse con nuestras empresas”, afirmó la estrella.

Restaurantes y hoteles en el sur de Florida que son operados por Estefan Enterprises han recibido el mandato de cerrar o restringir las operaciones comerciales con el fin de frenar la propagación del COVID-19.

Estefan Kitchen Miami Design District, Larios On The Beach Ocean Drive, Estefan Kitchen Orlando, The Wave at Costa d’Este en Vero Beach y el Hotel Cardozo en South Beach son algunos de los establecimientos que pertenecen a la familia Estefan y que han sido cerrados temporalmente con la excepción de ofrecer comida para llevar.

La sociedad de CVS Health y Estefan Enterprises llega en medio de una crisis laboral para las personas que se dedican a las industria de la hospitalidad y los restaurantes. Alrededor de 300 empleados de Estefan se verán beneficiados por este acuerdo ya que han sido colocados de manera inmediata en el proceso de selección de CVS Health y se espera que sean emparejados con trabajos temporales en las próximas 24-48 horas.

Diversos seguidores de la cantante se pronunciaron al conocer la noticia: “Son lo máximo”, “Dios los bendiga”, “Te amo y respeto”, “Muchas felicidades por sus ayudas”, “Ustedes siempre solidarios y amorosos”, “Querida Glorita, ustedes siempre pensando en cómo ayudar a los demás”.

Gloria Estefan fue una de las artistas que participó en “Concierto en Casa” de Telemundo, una iniciativa que fue transmitida por la cadena televisiva durante el fin de semana pasado en donde afamados cantantes interpretaban sus temas musicales y transmitían un mensaje de reflexión y esperanza en medio de la propagación del Coronavirus a nivel mundial.

La intérprete de “Wepa” es conocida por apoyar múltiples causas sociales que benefician a la comunidad hispana en los Estados Unidos y ha creado fuentes de empleos con sus negocios para muchos hispanos que residen en el estado de Florida.

