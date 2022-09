Toni costa decide pedirle disculpas públicamente a Ivonne Montero ¿Por qué lo hizo?

Toni Costa fue el cuarto finalista de La Casa de Los Famosos 2 mientras que Ivonne Montero se alzó con el primer lugar y con ello con el gran premio en efectivo de 200 mil dólares, durante las dos ultimas semanas la tensión dentro de la competencia se mostraba a flor de piel y la mexicana decidió aislarse y mantenerse al margen para jugar sola y no caer en provocaciones.

Toni Costa demostró durante la competencia que era un excelente estratega y que su único objetivo era llegar a la gran final, y lo hizo, pero siempre estuvo en contacto con todos dentro de la casa, sin caer en dilemas, discusiones ni malos tratos, fiel al conversar para no crear caos y no estar en un grupo, por lo que hizo que el bailarín fuera indiferente dentro de la casa y le diera un gran espaldarazo a Ivonne Montero cuando todos estaban en cierto modo en su contra.

Toni Costa decide darle la cara a Ivonne Montero

A través de la cuenta de Instagram de Ivonne Montero la actriz hizo un “Live” para conversar con sus fanáticos y para sorpresa de muchos fue el bailarín español que se unió y no perdió la oportunidad para perdirle disculpas a la mexicana por su comportamiento indiferente hacia ella dentro de la casa más famosa de la televisión hispana. “Aquí estoy dándote la cara. como te dije, que lastima no haber visto 100% lo que me decías. Ese lugar fue el peor para creer en la gente. Me disculpo. La gente me dice, que no te consideré. Nadie como tú que merecías ese premio”.

Toni Costa se disculpa públicamente con Ivonne Montero

“Sin ningún problema, yo entiendo que la gente tiene su opinión. Te veo y te ves espectacular. Me quedo con esos momentos que bailabamos juntos. Ojalá hubiera sido al final otro rumbo. Pero sabes que en esa casa uno se aferraba a quienes te mantenían entretenido. Yo las últimas semanas quería salir. Las personas tienen que entrar a esa casa 91 días para entender”, dijo Toni. Asimismo Ivonne le dijo que lo entendía perfecto. “La primera semana no quería ver nada y luego vi algunas cosasq que ay, sí me pegó, la verdad siempre te vi como una persona con valores No pasa nada. Sigue en pie, cuando vengas a México acá te apoyamos”.

Toni Costa le pide disculpas a Ivonne Montero, ganadora de 'La casa de los famosos 2'

Actualmente Ivonne tiene más de un millón de seguidores en sus redes sociales y está plataforma es la que utiliza la actriz para estar cercana a su público y también publicar grandes momentos al lado de su hija Antonella. Asimismo, los mensajes de apoyo de sus seguidores no se hacen esperar y la mayoría se encuentra feliz porque Ivonne fue la merecedora del premio en efectivo y el título de ganadora y esto ha hecho que la mexicana se posicione aún más en la opinión pública y el mundo del entretenimiento.