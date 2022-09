Ivonne Montero frena los malos comentarios que aseguran que no operó a su hija

Ivonne Montero fue la ganadora de la segunda edición de La Casa de Los Famosos. La actriz mexicana logró coronarse como la vencedora de esta temporada pero ahora llueven los comentarios negativos porque no ha cumplido su palabra de operar a su hija Antonella.

Ivonne Montero ganó La Casa de Los Famosos con el gran objetivo de seguir con los gastos clínicos de su hija

Ivonne Montero desde el inicio de la competencia estaba segura que iba a ser la gran ganadora, su estrategia se basó en estar fuerte ante cualquier situación y no perder la cordura ni los estribos cuando de personalidad se trataba, desde su ingreso a la casa, la mexicana se mantuvo en pie por el bienestar de su hija la cual nació con una condición cardiaca y requiere gastos médicos para su salud.

Ivonne Montero habla de su hija en 'La Casa de los Famosos 2' | hoyDía | Telemundo Video oficial de hoyDía. La actriz contó a corazón abierto cómo se encuentra la salud de su hija, quien padece una enfermedad cardíaca. Aseguró que siempre le recuerda que es una luchadora por enfrentarse a la muerte. Además, afirmó que su pequeña nunca la hace sentir sola.

Ivonne Montero aseguró que su gran motivación que le permitió estar dentro de la competencia fue su hija Antonella, la cual padece de una enfermedad cardíaca. “Ella nació con las dos arterias en un solo ventrículo, entonces no oxigena bien, pero en el momento que agrandaron la arteria pulmonar, las tres valvulitas, que son esas que abren y cierran, les quedaron cortas, entonces tienen un soplo, tiene un soplo fuerte” comentó Montero.

Ivonne Montero decide responder a los mensajes negativos

La gran exposición de Ivonne a los medios de comunicación ha hecho que reciba constante mensajes que reprochan que el dinero que obtuvo no lo ha usado para el bienestar de su hija hecho que hizo que la intérprete del melodrama “Anita, no te raje” utilizará su cuenta de Instagram para colocar a más de uno en su sitio con una fotografía que se puede leer “ relájate mucho” y la actriz explica que aún no ha ingresado a quirófano debido a que le está haciendo unos exámenes previos. “Mi Dios todo poderoso está con ella… seguirá ganando todas las batallas”. Escribo Montero en el post. Además, mostró las pruebas de que su hija está siendo atendida por los doctores y tienen todas las citas programadas para atender su corazón y su cirugía de la nariz.

Ivonne Montero es el ejemplo que su amor de madre es su mayor motivación para seguir luchando por la salud de su hija, Antonella de nueve años de edad, fruto de la relación que tuvo la actriz con el fallecido cantante venezolano, Fabio Melanitto, desde su nacimiento Ivonne ha demostrado su abnegacion a su primogénita donde ambas han luchado las grandes batallas juntas. Asimismo, la gran interprete de los melodramas decide siempre ser muy sincera y transparente y esta oportunidad manda un contundente mensaje a todas esas personas que dudan sobre el estado de salud de su pequeña y muestra pruebas de los recientes exámenes y pagos que ha realizado.