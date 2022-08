Toni Costa revela la receta secreta de sus pancakes al estilo LCDLF2

Toni Costa uno de los excelente estrategas de La Casa de Los Famosos 2 dejó al descubierto la receta de sus famosos pancakes, la cual, hacía deleitar a sus compañeros dentro de la competencia. Daniella Navarro, Natalia Alcocer, Nacho Casano y otros habitantes tuvieron el placer de probar este excelente platillo típico en los desayunos y ahora decide compartir la receta.

Toni Costa fue el cuarto finalista de la competencia a lo largo de los 91 días encerrado dentro de la competencia más famosa de la televisión hispana demostró que su convivencia siempre se basó en el respeto y comprensión pero decidió demostrar sus habilidades a la hora de preparar unos deliciosos pancakes que fue toda una sensación dentro de la competencia.

Toni Costa demuestra su pasión por la cocina

Toni recalcó en el video publicado en su cuenta de Instagram que está receta era la que el utilizaba cuando cocinaba dentro de la competencia. “Familia lo prometido es deuda, ya les tengo la lista la receta de mis pancakes estilo #LaCasaDeLosFamosos” es parte del lo que se puede leer en la publicación en Instagram. Ademas, el español invito a sus seguidores ingresar a su cuenta de Facebook para que puedan hacer la receta paso a paso.

Cocinando con Toni Costa es una manera que tiene el bailarín para mostrar sus dotes en la cocina por eso publicó como preparar una paella al mejor estilo de su mamá. Recordemos que Toni tienes muchas facetas en su vida es bailarín, coreógrafo, actor y profesor de Zumba. Además, Costa nació en Valencia España y por eso tiene el sabor en la sangre.

Toni Costa decide compartir con sus seguidores los mejores momentos al lado de su hija y su novia. También pudimos ver la fiesta sorpresa que recibió en su cumpleaños número 39. Actualmente Toni es instructor de zumba y una celebridad en las redes sociales tiene dos mil seguidores y esto forma de una grande comunidad y es por eso que el español siempre se dedica hacer excelente de su herramienta par comunicar.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar. “Que Rico Toni siempre es bueno aprender nuevas recetas”, “si toni, eres un amor”, “ varias veces me tuve que hacer pancakes porque se me antojaba, pero quiero tu receta”. Son algunos de los comentarios que opoyaron está gran iniciativa del bailarín español.

Toni Costa saca a la luz un secreto de La Casa de Los Famosos 2

Cómo lo relatamos aquí en AhoraMismo famoso bailarín español reveló que una vez por semana todos dentro de la casa iban a terapia y de esta manera tenían un recurso para poder resistir estar aislado del mundo exterior. “Yo salí con una paz mental increíble porque tú allí tienes muchos momentos solo, tienes muchos momentos que no tienes nada de entretenimiento que te distrae para reflexionar, para escuchar también consejos”, explicó el español en ‘La mesa caliente’.