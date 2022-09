Salen los primeros nombres para La Casa de los Famosos 3 ¿Quiénes podrían entrar?

Telemundo ha comenzado a buscar a los participantes en La Casa de los Famosos 3 y todos se preguntan ¿quiénes podrían entrar al reality más popular de la televisión hispana de Estados Unidos? La máquina de chismes y rumores está trabajando a todo lo que da y hay todo tipo de nombres, pero hay algunos que están cobrando tanta fuerza que vale la pena prestarles atención.

Como ha pasado en temporadas anteriores de LCDLF, hay todo tipo de celebridades entre las posibilidades. Los nombres que se están barajando incluyen a actores, cantantes, presentadores y concursantes de otros realities.

¿Quiénes estarán en La Casa de los Famosos 3?

Aunque probablemente Telemundo no hará ningún anuncio hasta principios de 2023, ya tenemos algunas cosas claras. La primera es que habrá varias figuras controversiales no solo por sus vidas privadas, sino por la forma en la que se relacionan con los demás.

Los nombres que se han mencionado para este renglón son Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, Bobby Larios, el ex marido de Niurka Marcos, y Ninel Conde. Ambos son figuras controversiales que han dado muchísimo de qué hablar por sus decisiones de vida, sus carreras y sus relaciones amorosas.

Larios, en particular, hasta se ha metido en las conversaciones de La Casa de los Famosos, al comentar sobre su relación con Niurka Marcos, las declaraciones de la artista al salir del show de Telemundo y hasta sobre el reality.

Sobre Ninel ¿qué no se ha dicho? El bombón asesino no deja de estar en los titulares de noticias ya sea por sus looks atrevidos, sus declaraciones o por sus parejas.

La artista sigue luchando por poder convivir con su hijo menor Emmanuel, producto de su relación con el empresario mexicano Giovanni Medina, mientras que su más reciente pareja Larry Ramos está prófugo de la justicia. Las historias que podría contar Ninel Conde en La Casa de los Famosos 3 tendrían a la audiencia conectada las 24 horas.

Por otra parte, conociendo las dificultades que tiene Frida Sofía para controlar su mal genio, no hay dudas de que sería una concursante perfecta para generar polémica.

Más de los Rivera

Otro de los nombres que se está mencionando es el de Lorenzo Méndez, el ex de Chiquis. El cantante de música regional mexicana está por lanzar su primer disco como solista y la publicidad que le daría estar en el programa le beneficiaría poderosamente.

Pero además, la empresa de Lorenzo Méndez está a cargo de la carrera de Ninel Conde ahora, podrían negociar en conjunto de manera poderosa.

Se ha dicho que Telemundo está buscando además a alguno de los hermanos de Jenni Rivera, idealmente Juan Rivera, pero también considerarían a Rosie Rivera. Cualquiera de los tres tiene cuentos para derrochar sobre Chiquis y el resto de la familia de La Diva de la Banda.

Parejas y exes

En Miami se asegura que la cadena Telemundo está muy interesada en la participación del artista puertorriqueño Carlos Ponce y su esposa Karina Banda. Aunque ninguno de los dos se ha caracterizado por generar escándalos, podría existir la posibilidad, pues Francisco Ponce, el hermano del cantante y actor, es uno de los grandes ejecutivos de la producción.

Otro nombre que se estaría barajando es el de Cristian Suárez, el ex de Laura Bozzo. Además, se habla de Laura Flores, la Tigresa de Oriente, Mae-Lin y hasta Alfredo Adame.

Las posibilidades son infinitas, aunque lo cierto es que para participar en un programa como La Casa de los Famosos hay que tener un objetivo muy claro. No es fácil estar encerrado por tres meses, con privacidad mínima y cámaras encima constantemente. Sin embargo, Telemundo encontrará a sus 16 concursantes para la tercera temporada y serán cada vez mejores.