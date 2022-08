Lorenzo Méndez y Ninel Conde sacan “La Vida Es Pa Gozarla” (+ESCÚCHALO AQUÍ)

“Nuestra relación es más de chamba, de trabajo….Aquí estamos para ayudarla, apoyarla y que esté bien de ánimo para seguir dándole para adelante a su carrera. Se trata de levantarse de cosas malas, porque siempre van a pasar cosas malas y es la forma en que uno reacciona al problema… Mi relación con ella es simplemente de trabajo, y no me meto en esos asuntos”, dijo Lorenzo Méndez en 2021 en referencia a su cercanía con Ninel y los problemas legales que enfrenta la ex pareja de la artista mexicana Larry Ramos.