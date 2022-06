Lorenzo Méndez sorprende a los fans al hablar de sexo

El artista Lorenzo Méndez dejó a los fans sorprendidos y con la boca más que abierta al hablar de sexo en sus redes sociales. El cantautor del género regional mexicano se ha caracterizado por ser muy discreto con las relaciones íntimas y cuidadoso al tocar temas tan personales, en gran parte por proteger a su hija Victoria.

Sin embargo, en parte chiste y en parte serio, el artista y ex de Chiquis, rompió su costumbre y sí, habló de sexo. Y es que a pesar de que en privado le han acusado de no siempre tener el mejor comportamiento, en público Méndez ha sido bastante discreto.

Una prueba de ello es la forma en la que ha manejado todo lo relacionado con su separación de su segunda esposa, Janney Marín, a quien los fans conocen como Chiquis. A pesar de que la artista dio a entender en su libro “Indetenible”, que fue él quien daba datos a los paparazzi sobre en dónde estarían en momentos específicos, y hasta filtró información sobre su boda a programas de televisión como “El Gordo y La Flaca” y el ahora desaparecido “Suelta la Sopa”, Lorenzo Méndez se ha cuidado mucho a la hora de hablar de ella y de lo que pasó durante el año que estuvieron casados.

Incluso, aunque dio dos o tres declaraciones sobre las acusaciones de su ex sobre el maltrato físico y emocional que sufrió de parte de él, en especial cuando estaba bajo la influencia de alcohol o drogas, en la mayoría de los casos Méndez se ha mantenido con la boca cerrada al respecto. Eso no significa que no le haya mandado algún dardo envenenado contra Chiquis o mensajes claramente dirigidos hacia ella, claro, hoy en día es prácticamente imposible aguantarse con todas las provocaciones en las redes sociales. Pero se le puede aplaudir por no decir demasiado.

De hecho, lo único que ha dicho en meses sobre su vida personal fue mandar un mensaje de reconciliación para con Chiquis y los Rivera. Lorenzo Méndez así ha limitado sus palabras sobre su ex, el complicado proceso de divorcio, su familia o incluso su vida romántica. Por lo general, el artista se enfoca en sus esfuerzos por lanzar su carrera como solista, un proyecto que tenía pendiente desde 2017, cuando anunció que abandonaba la Arrolladora Banda El Limón, el grupo de música regional mexicana en el que fue cantante desde los 17 años.

Por eso, el que haya hecho referencia al sexo en las redes sociales es todo un acontecimiento y más, cuando lo hizo de una manera tan a la ligera, como si con esto no estuviera rompiendo años de una política que lo hacía ver como un verdadero caballero.

Claro, tampoco era algo tan serio y fue la forma perfecta para que mostrara ese sentido del humor que lo caracteriza y que enamora a tantas chicas. Después de que lo viste, qué opinas, ¿le quedan bien estos chistecitos sexuales y…. estás de acuerdo con él? En los comentarios la mayoría le apoyan, aunque como todo en la vida, debe ser cuestión de gustos.