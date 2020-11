¿El Gordo y la Flaca sale de Univision?

View this post on Instagram

Empiezan nuevos despidos y recortes en las televisoras, donde según informantes de Ceriani, podrían buscar programa que reemplace al Gordo y la Flaca!. #chismenolike #elisaberistain #javierceriani #chisme #espectaculos #entretenimiento #show #farandula #memedeldia #showbusiness #telemundo #univision #elgordoylaflaca