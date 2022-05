Niurka Marcos tuvo una relación con uno de los participantes ¿Quién será?

Niurka Marcos es una reconocida cantante, actriz y bailarina que dice presente en la nueva edición de La Casa de Los Famosos, su verdadera personalidad es tan alabada por su público que la cubana no tiene miedo a la hora soltar su lengua y decir todas las verdades sin filtros, pero en esta oportunidad reveló que mantuvo una relación con un participante de La Casa de Los Famosos ¿Quién sería el afortunado?

A solo horas del gran estreno de la segunda temporada de La Casa de Los Famosos, la cubana ya ha dado de que hablar y estamos a la expectativa de todos los secretos, peleas y relaciones que saldrán a la luz en esta comentada competencia, donde veremos a 17 celebridades encerradas 24/7, sin contacto con el mundo exterior, compitiendo para llevarse el título de ganador y con ello 200.000 mil dólares en efectivo.

Niurka Marcos revela una relación con un participante

En una entrevista a través de las redes sociales con el presentador, Rodner Figueroa, la actriz cubana confesó que tuvo una relación con el actor, Osvaldo Ríos, pero esto lo mantuvieron con mucha discreción debido a que el actor le pidió que no se lo dijera a nadie, por lo que si ahora él quisiera algo más con ella se lo negaría por pedirle que no hablara sobre eso. “A ver, porque como nosotros ya quimbamos y él me pidió que no le dijera a nadie que habíamos quimbado, si me tira los perros le voy a decir, ‘¡no¡ Porque tú me dijiste que no le dijera a nadie’ “.

Osvaldo Ríos responde a esta declaración

Osvaldo Ríos habla sobre Niurka en La Casa de los Famosos 2. El cantante puertorriqueño Osvaldo Ríos dice tener una gran amistad con la actriz cubana Niurka Marcos y revela qué podría suceder entre ambos durante su estancia en 'La Casa De Los Famosos 2'.

El actor Osvaldo Ríos no se quedó callado y también dio la versión de los hechos en una entrevista con Al Rojo Vivo, el eterno galán de las telenovelas no recuerda ese momento de su vida al lado de la vedette cubana, “si tuve algo íntimo con ella no lo recuerdo porque los caballeros no tenemos memoria”, indicó Ríos. Además, aseguró entre bromas que podría haber una oportunidad nuevamente con Niurka, ya que donde hubo fuego, cenizas quedan.“Pues en el caso mío como buen Escorpio nunca quedan cenizas, siempre queda fuego”, declaró.

“La mujer escándalo” no se queda callada, además de que también lanzó una que otra punta a la presentadora peruana, Laura Bozzo, estamos más que seguro que la polémica dentro de la competencia va a explotar en cada episodio. En esta nueva temporada veremos a 17 celebridades de distintas áreas conviviendo dentro de la competencia más famosa de la televisión hispana.