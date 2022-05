Niurka Marcos: ¿Cómo fue su experiencia trabajando con Edith González?

Niurka Marcos es reconocida en el mundo del espectáculo no solo por su carrera como bailarina sino también como cantante y actriz, la vedette cubana estuvo presente en grandes producciones de la televisión en México y compartió pantalla en más de una ocasión con la fallecida actriz, Edith González, pero ¿cómo fue su experiencia en el set de grabación ?

Niurka Marcos ha actuado en varios melodramas, por cosa del destino, le toco trabajar con la actriz mexicana, Edith González en la telenovela “Nunca te olvidare” y “Salomé” pero su experiencia con la legendaria actriz no fue muy grata, fue en el año 2011 en el programa Confesiones de novela que la vedette cubana decidió revelar algunos secretos de su trabajo al lado de Edith González.

Niurka Marcos y su experiencia con Edith González

Niurka Marcos en el año 2001 interpreta el papel de Karicia de Cisneros en el melodrama “Salomé”, donde le toca compartir reparto con la protagonista del melodrama, Edith González, ambas trabajaban en un bar donde derrochaban sensualidad, pero las cosas en el set se ponen un poco tensa, así fue relatado por la misma Niurka, debido a que Edith González envidiaba su belleza.

“La envida es un sentimiento maravilloso siempre que yo lo provoque,me provoca proyectarme más” fueron las polémicas declaraciones de Niurka Marcos, pues la vedette aseguró que lo primero que le molestaba a Edith era su belleza. Por otra lado, Marcos aseguró que otra de las molestias que padecía la actriz mexicana era la manera de cómo la cubana bailaba, la trama giraba en torno a un cabaret y Niurka tiene bastante experiencia debido a su trabajo en el pasado como bailarina en Tropicana.

“Ella me hacia la vida un yogurt … yo llegaba con un vestidito normal de olanes pero del mismo color, y lo normal será que me dijera ¡Ay flaca estamos vestidas del mismo color!, ¡Producción! quién se cambia ella o yo “ hizo referencia Marcos en relación a un encuentro que tuvo con Edith González, “ no pero ella me veía llegar y decía ¡Producción! Cambien a esta niña, no somos gemelas y me ignoraba “.

Niurka Marcos no se queda callada

Niurka aseguró que vivió malas experiencia con la fallecida actriz, aunque la situación no solo se quedó ahí, la actriz en Confesiones de novela comentó de manera contundente que González necesitaba la gran necesidad de acostarse con “todos” sus protagonistas, sin pelos en la lengua, Niurka no perdió la oportunidad para hablar de su vivencia junto a Edith González.

“Continué yo hasta el final del pasillo, abrí la puerta que daba al foro por la parte de atrás y de pronto senti un ruido, y cuando levantó y fijo la mirada tras la oscuridad allí a no más de tres pasos de mi, estaban arreglándose la ropa”, fueron las fuertes declaraciones que dio la también conocida “La mujer escándalo”.

Niurka Marcos es una mujer sincera, y en el año 2011 no dudo en sacar a la luz las anécdotas al compartir reparto con Edith González, la vedette cubana siempre ha dicho la verdad delante de los medios de comunicación. La cubana llega más picante que nunca a La Casa de Los Famosos a sacar las garras y demostrar que es la favorita del público.