Las frases más polémicas de Niurka Marcos

La vedette cubana, Niurka Marcos, a lo largo de su carrera y su vida ha dado millones de declaraciones a los medios de comunicación, desde que llegó a México ella ha sabido cómo escalar hasta convertirse en una de las artistas más queridas de los medios de comunicación pero también una de la más odiadas por sus colegas.

Hemos visto todas las facetas de la artista, no solo en la actuación también en los melodramas, en puesta en escena, ruedo musical. En cada programa disfrutamos de la vedette siendo ella a su máxima expresión, uno de los actos que más recordamos fue cuando la vedette en plena entrevista se levantó la blusa, para mostrar sus pechos, un hecho que quedó en la memoria colectiva de sus fanáticos.

¡Niurka se quita la blusa en De Primera Mano! | Qué Chulada #GustavoAdolfoInfante entrevistó a #Niurka y ella sorprendió a la audiencia al quitarse la blusa al término de la entrevista, las #chuladas nos dicen qué opinan sobre esto. No te pierdas todos los días Qué Chulada a la 1 p.m. por Imagen Televisión. Visita también nuestra página imagentv.com O en las redes de Qué Chulada Facebook:… 2021-05-19T18:07:22Z

Sus frases se han hecho tan famosas que a lo largo de su carrera hemos visto infinidad de memes, videos, y parodias con su inigualable estilo de comunicación y manera de expresarse, aquí te dejamos unas de las mejores frases de la cubana que ha revolucionado el mundo de la televisión. Según el portal, TiempoX, estás son algunas frases icónicas de la vedette cubana.

Frases más polémicas

Niurka y sus mejores frases 2017-10-13T05:35:18Z

“No te hagas la europea”

La magia de las frases de Niurka está en que son ideales para ocasiones de la vida cotidiana, como por ejemplo, para decirle a alguien que no “se sienta mucho” de una forma más popular.

“Yo siempre he tenido enemigos, vivo de ellos y cobro muy caro”

Cuando se le ha preguntado por sus enemigos, ella ha dejado en claro que la tienen sin cuidado.

“Chocaste con el muro de Berlín”

“Toparse con pared” dicho al estilo Niurka.

“Te vi, pero te ignoré”

¿Así o más claro? 100% Aplicable a la vida cotidiana.

“No se dice, se hace”

Dejando claro que esta frase la aplica todos los días de su vida, justamente como lo hizo en “De Primera Mano” esta semana.

“Ella no es Vedette”

Y así, muchas más se van sumando a la lista, sin dejar de lado que la más icónica es sin duda la más corta de todas: “¡¿BIALAS?!

“Hashtag se te acabó tu fiesta”

La actriz ha utilizado en varias ocasiones esta frase para referirse a un momento en que se termina el placer o goce de otra persona, pero se vuelve algo bueno para ti

“Im sorry for you, I´m sorry for everybody”

La cubana ha mencionado en varias ocasiones esta frase cuando lamenta que las cosas no sean que los demás quieren, ¿te atreverías a usarla?

“Thank you, next wey”

Esta frase, también en inglés, la ha utilizado Niurka cuando alguien no supera a su expareja y no deja de buscarla y molestarla, pero también podría aplicar para ese amigo o amiga tuya que no supera a su exnovio.