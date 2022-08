Niurka Marcos regresa a Univision tras “fraude” en Telemundo

Niurka Marcos encontró la mejor manera de vengarse de todo “el fraude” que dice que le hicieron en Telemundo, mientras estaba en La Casa de los Famosos 2. La artista cubana se fue a Univision y estará al aire durante la primera hora de Top Chef VIP.

Marcos ha expresado opiniones terribles sobre su experiencia en la segunda temporada del reality, que consiste en encerrar a 16 celebridades en un estudio, transformado en una casa, y filmarlos las 24 horas del día.

Niurka Marcos no perdona

Desde el primer día fuera de La Casa de los Famosos 2, la llamada Mujer Escándalo ha sido durísima con la producción, sus compañeros y hasta los conductores del programa Héctor Sandarti y Ximena Gallegos.

Una de las primeras patadas las dio nada más llegar, cuando Sandarti le dijo: “Bienvenida a tu casa”, a lo que Niurka replicó: “No es mi casa, en mi casa no me tratan tan mal como me han tratado acá y tampoco me digan que me quieren porque no me quieren, entonces seamos honestos”.

Además, les acusó de haber hablado mal de ella en los análisis de los sucesos diarios del programa y ahí mismo comenzó a acusar a los productores de acosarla y de manipular a la audiencia para que votaran para eliminarla.

De hecho, para sorpresa de muchos, Niurka Marcos fue la sexta eliminada, entre los 16 concursantes del programa.

El silencio de Niurka tiene precio

Los primeros días, la cantante, bailarina y actriz dio varias entrevistas en las que despotricó de de “La Casa de los Famosos 2”. En algunas, dio algunos detalles sobre su contrato con Telemundo que casi la meten en problemas legales.

Entre esos detalles contó que en el contrato estaba estipulado que los participantes no podían agredirse físicamente y que la participación en las galas, es decir, en los programas de lunes a viernes en los que se comenta lo que está sucediendo en LCDLF2, no era obligatoria. De hecho, Niurka Marcos solo asistió a una.

Sin embargo, la artista radicada en México de repente dejó el tema. Posteriormente, Niurka reveló que había llegado a un acuerdo financiero con Telemundo para que no hablara más de lo sucedido. ¡Osea!

Niurka en Univision

La relación de Niurka Marcos con Univision es de más de una década e incluye su participación en telenovelas de Televisa como “Salomé”, “Fuego en la sangre” y “La fea más bella”. Incluso, la cadena cubrió intensamente su boda con su ex marido Bobby Larios, quien ha estado opinando sobre su participación en La Casa de los Famosos 2.

Además, Niurka fue parte del elenco de la primera temporada de “Mira Quién Baila”, en la que, por cierto, se conocieron Adamari López y su ex Toni Costa.

Sin embargo, este retorno a Univision es diferente. Niurka Marcos formará parte del equipo encabezado por Julián Gil en el nuevo reality “Siéntese quién pueda”. Se trata de un programa de chismes del mundo del entretenimiento, producido por los mismos que hacían “Suelta la sopa” y que se transmite por la cadena Unimás, propiedad de TelevisaUnivision. La producción va antes de “Enamorándonos“.

La tentación de Niurka Marcos

El programa, en el que también participan Liliana Rodríguez Morillo, Lucho Borrego, Vanessa Arias, Karla Gómez, Alex Rodríguez y Alejandra Jaramillo, muy parecido a “Suelta la sopa”, pero más desordenado. La novedad es que van a tener una estrella invitada y uno de los panelistas puede ser “castigado” por el público.

La pregunta es si Niurka logrará mantener la boca cerrada y cumplir su compromiso con Telemundo. La discreción nunca ha parecido ser un valor en su vida. Lo único que podría ayudarla es que tiene muchas otras cosas de las que hablar en su vida, comenzando por su romance con Juan Vidal. ¡Suerte en todo!