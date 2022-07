Niurka Marcos reveló detalles de su contrato en LA CASA DE LOS FAMOSOS 2

Desde su primera temporada un detalle importante del reality de Telemundo, La Casa de los Famosos, ha sido que nunca ha estado carente de drama y controversia, pues en sus dos temporadas, sus participantes han sido cuidadosamente seleccionados para vivir confinados en una lujosa mansión, en donde luego se irían eliminando unos a otros por medio de diferentes retos en donde sólo uno resultaría ganador, recibiendo el premio final de 200,000 dólares en efectivo que en la primera edición se llevó la actriz y Miss Universo 1996, Alicia Machado.

La Casa de los Famosos 2: Éxito asegurado de Rating

No hay duda que la polémica atrae audiencia y eso lo entienden muy bien en la producción de “La Casa de los Famosos 2”, sobretodo cuando, para la actual temporada, sumaron a sus filas a la polémica actriz y vedette cubana Niurka Marcos, y a la presentadora peruana Laura Bozzo, ¡era el récipe perfecto para una batalla sin cuartel! y vaya que lo ha sido.

Si bien Niurka ya abandonó la casa, desde el momento que dejó de participar en el reality en donde ya había formado una relación amorosa con el también actor Juan Vidal, la polémica arreció incluso más fuerte que cuando estaba adentro pues la cubana, que nunca es corta en palabras cuando no está de acuerdo con algo, no ha parado de hacer duras acusaciones en contra la producción del programa de televisión, llegando a asegurar (sin pruebas) que estaba “arreglado” y que a ella la tenían “destinada al fracaso”.

Decidida a revelarlo todo

Nada parece detener a Niurka Marcos en su idea de continuar lo que ella llama “destapando el fraude” que existiría en La Casa de los Famosos. Recientemente, Marcos tuvo una sesión en vivo a través de su perfil de Instagram con Juan Rivera, hermano de la fallecida cantante apodada “La Diva de la Banda” Jenni Rivera, en donde, como era de esperarse, hizo varias revelaciones muy importantes.

Recordemos que Juan Rivera anunció su molestia en contra de uno de los participantes más polémicos de la casa, se trata del actor mexicano Salvador Zerboni, por presuntamente haberse “burlado de la muerte de su hermana”, Yo quería entrar, ir a saludarlo, y hablar cara a cara con él…Hablé con el productor que estaba de vacaciones en Colombia y le dije que me dejara entrar a ‘La Casa de los Famosos’ para hablara con Zerboni, para que él me explique por qué dice que la muerte de mi hermana fue un atentado…Pero me dijeron que no porque nadie podía entrar, para evitar favoritismo o un trato diferente o que pasara algo. pero, ¿yo no tengo derecho a réplica?”, dijo Juan en un video que subió a su canal de YouTube, cuya información en detalle compartimos aquí.

De acuerdo a People en Español, en dicha sesión en vivo con el hermano de la intérprete de “Mariposa de Barrio”, Niurka Marcos dejó muy claro que, a diferencia de sus compañeros, ella no estaba obligada a acudir a las galas luego de haber sido eliminada y que precisamente por eso habría optado por no hacerlo. “Yo no debo decir lo que hay en mi contrato por ética, pero sí puedo decir lo que no hay y en mi contrato no hay cláusula de confidencialidad. En mi contrato no estoy obligada a ir a las galas, entonces eso es importante que lo sepan los haters que dicen ‘está esperando su demanda'”, dijo Niurka Marcos.”Ellos saben perfectamente cómo está el pedo y por qué a mí no me dio la gana de ir y por qué no fui más porque no permito que me falten al respeto porque yo me doy mi lugar. Los que no se lo den o los que estén obligados por contrato –bueno los que estén obligados por contrato qué pena tienen que aguantar vara y me da mucha pena por ellos–, pero los que lo estén haciendo por el interés de que les den más trabajo ¡qué lástima!”, puntualizó Niurka.

¡Ningún golpe!

Otro detalle relevante que Niurka señaló de su contrato, de acuerdo a People en Español, es que todos los participantes tenían terminantemente prohibido tener enfrentamientos físicos entre ellos. “Pusieron una noma obligatoria de que nadie podía caerle a cachetadas y ripiarse a nadie porque si alguien caía a cachetadas o a golpes… Cuando yo me di cuenta que pusieron esa cláusula estricta es que ellos me estaban preparando adentro dos o tres granadas para que todas esas gárgolas tuvieran el valor de enfrentárseme porque si ellos no ponen esa cláusula tú sabes cómo hubieran llovido las cachetadas y los jalones de pelo y las zambullidas en la piscina…” reseñó People en Español.

Lo cierto es que La Casa de los Famosos 2 ya está muy cerca de su episodio final en el que conoceremos quien será la celebridad que una vez más, se lleve a casa el esperado premio de 200,000 dólares.