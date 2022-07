TODO sobre el nuevo disco inédito de Jenni Rivera ¿Cuándo sale?

El nuevo disco de Jenni Rivera está prácticamente listo y, según lo que ha detallado su hija Jacqie, va a ser “muy emotivo” escuchar la voz de La Diva de la Banda interpretando canciones que nunca se habían escuchado antes.

En una entrevista con la organización Billboard, Jacquie Marín Campos, la segunda hija de la artista y la que hoy en día lleva la Jenni Rivera Enterprises, la producción está basada en 11 de los muchos temas que fueron grabados por su mamá antes del fatal accidente en el que perdió la vida el 12 de diciembre de 2022.

“Es música en español, del género regional mexicano”, indicó Jacqie. Además, la hermana de Chiquis agregó que las canciones se conectarán con diferentes partes de la vida de Jenni Rivera, una de las artistas más importantes del mundo del espectáculo hispano.

Aunque no dio más detalles sobre esto, sus declaraciones sugieren que los temas fueron grabados por la cantante en épocas diferentes, pero quedaron fuera de discos por diferentes razones.

“Creo que es muy importante que conectemos [el disco] con la forma en la que ella comenzó, qué [música] lanzó y compartir eso, destacó. También reveló que el disco tendrá al menos 11 canciones inéditas y será lanzado por Sony Music U.S. Latin, un cambio grande pues durante casi toda su carrera Jenni trabajó con Fonovisa, el sello de música regional mexicana bajo la sombrilla de Universal Music Latin.

Por otra parte, varios de los temas serán producidos por Sergio Lizárraga, máximo responsable de Banda MS y propietario de Lizos Music.

El plan es lanzarlo en paralelo a las actividades para conmemorar el décimo aniversario luctuoso de la artista.

Jacqie Rivera Confirms Jenni Rivera's New Music Is Coming | Billboard News Exclusive

La hija de Jenni Rivera habló también de su labor como la nueva CEO de Jenni Rivera Enterprises.

“Yo tomo las decisiones pequeñas, pero para las grandes todos [los hermanos] nos reunimos y votamos”, manifestó. “Mi hermanito Johnny trabaja conmigo, especialmente en lo que se refiere a la música. Él siempre ha estado involucrado en producción, y estamos trabajando en conjunto”.

Johnny López, quien tenía apenas 11 años cuando murió su madre, se ha convertido en un hombre muy enfocado y apasionado por el legado de Jenni Rivera. De hecho, él fue la fuerza principal detrás de la decisión de hacer la auditoría a la empresa.

Jacqie aseguró que, más allá de quién es el jefe, “nos necesitamos. Necesitamos estar todos juntos, de verdad. Siempre estamos en reuniones, llamadas, videoconferencias. Todos estamos ocupados pero hacemos lo que sea para lograrlo”.

Como es bien sabido, Chiquis tiene una exitosa carrera artística y varias iniciativas empresariales y Mickey ha desarrollado una empresa de hacer murales urbanos. Por su parte, Jenicka es una modelo de tallas grandes, influencer y ha lanzado una línea de ropa deportiva.

En resumen, todos los hijos de Jenni Rivera heredaron el gen empresarial, la ética laboral y el empeño de su madre.

En la entrevista, Jacqie añadió que la familia tiene muchos planes para honrar a Jenni Rivera, en el décimo aniversario de su fallecimiento.

Entre los proyectos que anunció están un “Festival tipo Coachella”, una película sobre la vida de Jenni Rivera y el lanzamiento de varios productos para ampliar la línea de los ya existentes. La hija de la artista destacó como ya se ha anunciado que su mamá tendrá una “muy merecida” estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Ya se nota la sangre joven a cargo del legado de La Gran Señora.