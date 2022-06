El hijo de Jenni Rivera manda cariñoso mensaje público a su tío Lupillo Rivera tras su desmayo

El hijo de Jenni Rivera le mandó un cariñoso mensaje público a su tío Lupillo Rivera tras su desmayo en el escenario, durante un concierto en México. El artista, quien recibió la orden médica de mantenerse en reposo, acudió a las redes sociales para contar que había sufrido una “baja de tensión”, lo que lo había obligado a abandonar su presentación en la Feria de Tultitlán.

Lupillo Rivera apenas llevaba media hora cantando cuando de repente se desvaneció y tuvo suerte de no darse un gran golpe, pues los músicos de su banda lograron agarrarlo antes de que llegara al piso.

La noticia del desmayo de Lupillo Rivera alarmó a sus fans y obviamente a sus familiares, pues no es la primera vez que el artista tiene problemas de salud sobre el escenario. En 2014, presentó dificultades respiratorias y no solo debió ser llevado a la emergencia, sino que se quedó hospitalizado por varios días. En esa ocasión no se supo qué le había pasado. Tanto él como sus personas queridas crearon una barrera de silencio en torno al tema. Algo poco común para los miembros de la familia Rivera.

Según contó el propio Lupillo, tanto su doctor en Los Ángeles como el que lo atendió en Tultitlán le aseguraron que lo más importante es que descansara.

Una de las reacciones más importantes vino de parte de Johnny López, su sobrino menor de parte de Jenni Rivera le escribió: “Tío, qué alegría que ya estás bien”. Su nombre en Instagram es “The Great Cinco”.

El mensaje demuestra que el acercamiento entre los hijos de Jenni y su tío más famoso es real, y no algo de una ocasión o para llamar la atención de los fans. En mayo, el cantautor fue visto con Chiquis y sus hermanos en un concierto que ambos dieron en la localidad de Long Beach. Fue el primer acercamiento público de Lupillo Rivera con los hijos de su fallecida hermana mayor.

La relación entre Lupillo Rivera y sus sobrinos fue golpeada por dos años antes de la muerte de la artista, pues los hermanos se habían peleado y dejado de hablar. Poco antes de que el avión que llevaba a Jenni Rivera y a otras cinco personas se estrellara a las afueras de Monterrey, en diciembre de 2012, los artistas se habían reconciliado y hasta se preparaban para trabajar juntos por primera vez.

Tras el fatal accidente, fue Lupillo quien tuvo la terrible responsabilidad de confirmarle a sus padres y sobrinos que se había encontrado el cuerpo de Jenni entre los escombros del avión y fue también el encargado de coordinar todos los trámites funerarios con el gobierno mexicano. Luego se produjo un pleito entre el artista y sus hermanos Gustavo y Juan, por lo que decidió mantenerse alejado de la familia. Esto incluyó a Chiquis, Jacqie, Mickey, Jenicka y Johnny, los hijos de su hermana.

“Yo sabía cómo estaban por mi mamá, pero no quise crear problemas”, explicó Lupillo en alguna oportunidad. El acercamiento se produjo después de que los hijos de Jenni se alejaron de sus tíos Rosie y Juan Rivera, quienes también tienen desencuentros con su hermano.

Los líos familiares de los Riveras darían para una serie de muchísimas temporadas, pero lo que es cierto es que siempre están ahí unos para los otros cuando hace falta en persona y hasta en las redes, como hizo Johnny con su tío.