Niurka Marcos prepara su propio reality show

La artista cubana Niurka Marcos despotricó todo que pudo y más contra “La Casa de los Famosos”, hasta que llegó a un acuerdo financiero con Telemundo para dejar el tema en paz. Sin embargo, no cabe duda de que le quedó el gusto por los realities.

La vedette ha mostrado en las redes sociales cuánto disfruta contar su día a día y, ante la prensa, contar sus opiniones. Por eso, el anuncio de que ha dado luz verde a un proyecto que le vienen proponiendo desde hace años no es sorpresa para nadie.

La hija de Niurka Marcos habla de sus planes

Según Romina Marcos, única hija mujer de la artista caribeña radicada en México, Niurka ya está planificando su propio reality show, en el que mostrará su vida y la de su familia. La idea es que su personalidad salga como en “La Casa de los Famosos 2”.

La idea es que “la gente conozca nuestra dinámica como familia, que es muy interesante, pero también es muy graciosa”, dijo Romina. “Nosotros siempre decimos, ¿por qué no nos graban? ¿Por qué no hay alguien grabándonos de todas las tonterías que decimos los Marcos?”.

Emilio Osorio estaría en el proyecto

Según contó Romina, su hermanito Emilio, el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, es parte del proyecto. El joven, quien se hizo famoso en la telenovela “Mi marido tiene más familia”, es uno de los jóvenes artistas más populares de México.

Emilio Osorio es actor, bailarín y cantante y tiene un noviazgo con la actriz mexicana Karol Sevilla, protagonista de la serie “Yo soy Luna” de Disney Channel Latin America.

El proyecto más reciente de Emilio Marcos fue encarnar a Alejandro Fernández joven en la serie de Televisa sobre la vida de Vicente Fernández.

Los amores de Niurka Marcos

Según Romina Marcos, fue la propia artista la que llevó la idea de una serie familiar como la que hicieron Jenni Rivera y Larry Hernández. “Fue ella quien la propuso”, indicó la joven de 28 años, quien ha desarrollado una carrera musical.

La decisión de Niurka Marcos de avanzar con el proyecto viene del interés que hay sobre su la intimidad de su familia. Uno de los mayores escándalos tuvo que ver con una grabación en la que se escuchaba a la artista cubana llamando de “mantenidos” y “parásitos” a sus hijos Kiko, de 31 años, Emilio, de 19, y Romina.

“Como todas las familias lloramos, reímos, peleamos, no somos perfectos, pero aquí estamos respetando las formas diferentes de pensar y ningún audio ni nadie, no lo van a lograr, no van a vernos peleados nunca”, agregó.

¿Estará Juan Vidal en el reality de Niurka Marcos?

La artista también ha sido muy abierta sobre sus romances a lo largo de los años y, a menudo, en circunstancias que llaman mucho la atención. Incluso, su relación más reciente nació ante las cámaras de “La Casa de los Famosos”.

El romance de Niurka Marcos y Juan Vidal se llevó una buena parte de la atención sobre lo que pasaba en el reality de Telemundo, durante las semanas que ambos estuvieron allí. Actualmente, los artistas han desarrollado un espectáculo al respecto, que llevarán a Perú inicialmente

Play

Juan Vidal confirma que sigue su relación con Niurka Marcos | hoyDía | Telemundo Video oficial de hoyDía. El actor dominicano Juan Vidal elogia a su pareja Niurka Marcos, a quien considera una persona con un gran corazón, que lo apoya en su carrera y que por ahora están disfrutando al máximo de su romance. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 YouTube: youtube.com/c/HoyDia?sub_confirmation=1 Website: telemundo.com/shows/hoydia Facebook: facebook.com/hoydiatelemundo Twitter: twitter.com/hoydia Instagram: instagram.com/hoydia/… 2022-08-25T18:20:00Z

Lo que aun no hay son datos concretos sobre el futuro reality de Niurka Marcos y su familia, pero estamos pendientes.