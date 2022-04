Niurka Marcos y Juan Osorio: ¿Cómo inició su relación?

Niurka Marcos es conocida en el mundo del espectáculo como “La Mujer Escándalo”, ella inició en el mundo del entretenimiento siendo una reconocida vedette pero logra un giro en su carrera y vida personal cuando conoce al productor mexicano, Juan Osorio, ambos protagonizaron su propia telenovela de la vida real, pero ¿Cómo se conocieron?





¿Cómo se conocieron Niurka Marcos y Juan Osorio?





Esta historia de la vida real comienza en el año 1998, en esa época ya Niurka da inicio a su proyección en los medios de comunicación. Marcos trabajaba en la televisión de Cancún, Quintana Roo, y Juan Osorio ya era un reconocido productor de telenovelas en Televisa. El productor se enamoró casi a primera vista de la belleza de la también vedette, Osorio se encontraba promocionando el melodrama “Vivo por Elena”, tanto fue su enganche con la cubana que la lleva a la Ciudad de México para que participe en el melodrama.

Juan Osorio estaba inmerso en el mundo de las adicciones, pues cuando Osorio se recuperó por completo de las drogas, se centró en apoyar la carrera de Niurka Marcos. Fue entonces que en el 2001 la vedette obtuvo el papel principal de la obra de teatro ‘Aventurera’. Poco a poco la carrera de la cubana va tomando un ritmo y en el año 2002 Niurka quedó embarazada de Emilio, el único hijo que tuvo con el productor, y se vio obligada a dejar de trabajar.

Una relación en cada libre





De acuerdo con la cubana, al dejar su carrera por el embarazo empezaron a tener problemas económicos. “Tengo que agradecerle a Juan que me llevó a Televisa, pero después él vivía de mi talento”, dijo Niurka Marcos a la emisión ‘Historias Engarzadas’. Tras 5 años de relación y un hijo en común, esta historia parecía para la época que se encontraba en la etapa cumbre y fue así, pues en el año 2003 da todo un giro inesperado en la grabaciones del melodrama “Velo de Novia”.

En 2003 Niurka actuó en la telenovela ‘Velo de novia’, producida por su esposo Juan Osorio y protagonizada por Eduardo Santamarina y Susana González donde Niurka conoció al actor Bobby Larios y ambos iniciaron una relación sentimental. En diciembre de ese año anunció su separación de Juan Osorio y un mes después, en enero de 2004, informó que sostenía una relación con su compañero de elenco Bobby Larios, desatando todo un escándalo mediático.

Terminan su relación de 5 años por infidelidad





En entrevista telefónica con el programa ‘Hoy’, en diciembre de 2003, la cubana señaló, respecto a su matrimonio con Osorio, que “la relación empezó a morir desde dos años antes y la principal causa de ello se debió al exceso de trabajo y el enfriamiento en la relación”.





En esa ocasión Niurka contó intimidades de su matrimonio con Osorio ante las cámaras de televisión, e incluso teniendo al lado a Bobby Larios, a quien presentó formalmente como su pareja.En respuesta a las declaraciones de su exmujer, Juan Osorio empezó en 2004 la grabación de su videohome ‘Mi verdad’, donde describiría a la cubana como una mujer ambiciosa y manipuladora. El material fue estrenado en 2005 desatando de nuevo un escándalo por su versión.





Aunque ya han pasado aproximadamente 18 años de este gran escándalo mediático, la relación de Niurka y Juan ha mejorado con el tiempo y han sabido mantenerse al margen para madurar y mantenerse en buenos términos por el bienestar de su hijo Emiliano, pues Niurka ha sido la fanática número uno de sus hijos y los apoya en cada proyecto que emprenden. Emiliano es el hijo en común de Niurka y Osorio pues actualmente es un reconocido actor por los melodramas que ha participado, “Mi Corazon es Tuyo”, “Mi Marido Tienes Familia” y “El Último Rey: el hijo del pueblo”.

Niurka ahora se encuentra en un nuevo proyecto para su carrera, formará parte de la convivencia 24/7 de La Casa de Los Famosos. La famosa vedette cubana es una mujer sin filtros y no tiene miedo en decir las cosas en la cara, solo queda esperar cómo será su convivencia con las demás celebridades que están compitiendo para llevarse el primer lugar de la competencia.