Niurka Marcos se las canta a Alicia Machado y le dice “venenosa”

Niurka Marcos ha desatado mucha polémica desde su controversial participación en La Casa de Los Famosos. La cubana no tiene filtros cuando dice las cosas y ahora se va de frente en contra de Alicia Machado y la ha catalogado de “venenosa” e “hipócrita”.

Niurka Marcos fue invitada al programa conducido por Julián Gil “Siéntese quién pueda”, durante una semana disfrutamos de la buena compañía de la vedette cubana, en el programa, comentó un tema tan polémico como el beso del cantante Bad Bunny en los VMAs MTV y quiso repetir la fórmula con la presentadora ecuatoriana, Alejandra Jaramillo, pero esta se negó creando un tenso momento en el set de grabación.

Niurka Marcos arremete en contra de Alicia Machado

En unas de las sesiones que lleva por nombre “Se hunde el barco” el conductor Julián Gil le explicó las reglas del juego: “Nosotros somos los capitanes del barco, pero aquí la única que manda es ella (Niurka Marcos). Yo no tengo ni voz ni voto. En el barco van 10 personas, tú, yo y ocho más, pero el barco se va a hundir y vas a tener que elegir a cuatro de ellos para salvar. Y a cuatro hay que tirarlos a los tiburones, porque si no se nos hunde el barco. Solamente te puedes quedar con cuatro”, dijo.

La vedette cubana no se queda callada y hunde el barco

La primera celebridad que salió en el juego fue la exreina de belleza, Alicia Machado, y sin pelos en la lengua Marcos respondió “Esa que se ahogue. Por venenosa, demasiado fría de su alma, trató mal al fandom, a la raza. No se puede tratar mal a la audiencia y aparte hipócrita y convenenciera”. Aunque parece que Niurka no tampoco tiene buena relajación con Daniella Navarro y Cynthia Klitbo porque no se refirió muy bien de sus colegas. Vamos a tirar a aquellas dos gárgolas, a Cinthia Klitbo por ardida y a esta (Daniella Navarro) por querer ser yo, eso no se puede, mija”. Y hasta le dejo un mensaje a Salvador Zerboni : “A ese lo voy a dejar que siga viviendo para que siga sufriendo. Ese es idiota, está tan peleado con la humanidad que sufre más vivo que muerto”.

Niurka Marcos es conocida como “La reina del escándalo” y no se cayó en el programa de Unimas y dio mucho de que hablar, es por eso que decidió arremeter en contra de Alicia Machado, en una oportunidad, cuando la venezolana era panelista del famoso reality de Telemundo, en más de una ocasión, aseguró que Niurka se escudaba de su religión para intimidar “ Los santeros son unas bellas personas y la santería es una religión muy sagrada (…) no me amaneces con tus santos y eso me parece que está fuera de lugar”. Comentó contundentemente la venezolana y esto no fue del agrado de la cubana.