Niurka Marcos intentó besar a una presentadora en vivo ¡Escándalo!

Niurka Marcos sin duda es la reina del escándalo por eso a través de su carrera artística hemos visto cómo no se queda callada y se defiende de distintos ataques así como también opina sobre temas de la palestra del mundo del espectáculo ahora vuelve para hacer tendencia y repetir la formula de Bad Bunny cuando intento besar a una presentadora de Univisión ¿Quién sería?

Niurka Marcos como invitada en “Siéntese quién pueda”

Niurka Marcos sigue más polémica que nunca y luego de ser la sexta eliminada de La Casa de Los Famosos 2 prendió la mecha con Telemundo al asegurar que utilizaron su imagen a su conveniencia y manipularon toda la información. Luego de dimes y diretes por las redes sociales y en distintos espacios de entretenimiento la cubana no para y ahora decidió regresar a Univisión al programa “Siéntese quién pueda”.

“Siéntese quién pueda” se puso más picante que nunca con la llegada de la cubana de fuego al estudio y la cual quiso seguir los pasos de Bad Bunny al besar a un hombre y una mujer, pero la víctima fue la presentadora Alejandra Jaramillo, que estaba como comentarista del programa y esta decidió rechazar este polémico beso.

Alejandra Jaramillo rechaza beso de Niurka Marcos

Niurca Marcos ¿Besó a Alejandra Jaramillo? 2022-08-29T23:37:02Z

En el programa estaban debatiendo el polémico beso del cantante, Bad Bunny, con uno de sus bailarines durante su actuación en los MTV VMA. Asimismo, Marcos se levantó de su panel diciendo: “yo puedo hacer así si me dan permiso”. Se acercó a la ecuatoriana e intento poner sus labios en los de ella. Alejandra dijo: “No quiero”, y volteó el rostro. Luego agregó: “si no quiero no me pueden obligar”. Niurka no se sintió intimidada ante esta situación, mientras la la presentadora decía: “yo no quiero darle un beso”, luego sonrío por lo que le decía entre dientes y la actriz se fue a su puesto, siendo un momento muy incómodo para la animadora.

Lucho Borrego no perdió la oportunidad y beso a la cubana

Niurka Marcos se dejó besar en la boca por Lucho Borrego! Lucho Borrego le planta tremendo beso en la boca a Niurka Marcos, la invitada del show, para demostrar que el beso de Bad Bunny a un bailarín, fue una provocación, Como si fuera poco, quiso hacer lo mismo con Julián Gil, pero el conductor de Siéntese quien Pueda, ¡lo rechazó! 2022-08-30T19:00:23Z

Lucho Borrego es uno de los panelista del programa pero este no perdió la oportunidad para darle un romántico y apasionado beso a Marcos. “Perdón esto es un acto de provocación innecesario”, dijo mientras tomó la mano de Julian Gil y Niurka. A la cubana le dio un beso creando un espacio sin tanta tensión en el set. Así lo reseñó MSN.

¿De qué trata Siéntese quién pueda ?

El programa “Siéntese quién pueda” de Unimas es el nuevo espacio de entretenimiento conducido por Julián Gil presenta a algunos panelistas que se convertirán en protagonistas del formato. Asimismo, combinará el mundo del espectáculo y el debate, en un programa que dará exclusivas, opiniones y lo mejor de la farándula.

Los comentaristas conformados por seis personalidades y los cuales emitirán las opiniones más picantes. Al final de la semana, ellos recibirán el voto del público, y quien resulte menos favorecido deberá abandonar el programa. Sin embargo, tendrá la posibilidad de regresar si cumple una importante misión.Es por eso que para esta semana Alejandra Jaramillo tiene que aprovechar a la cubana quien es la segunda invitada del reality y utilizar todo el material sobre Marcos y crear excelente reportaje con los experimentados panelistas de la farándula.