Niurka Marcos y Cynthia Klitbo: se pelean por el mismo hombre

Niurka Marcos ha desatado mucha polémica luego de su salida de La Casa de Los Famosos 2. La cubana ha decidió arremeter en contra del equipo de producción del reality por una supuesta manipulación de su imagen, luego expuso en los medios de comunicación sus secretos e intimidades al lado de Juan Vidal y la actriz Cynthia Klitbo, también estuvo involucrada tras revelar fuertes declaraciones.

Cynthia Klitbo expone secretos de su relación con Juan Vidal

Cynthia Klitbo mantuvo una relajación sentimental con el actor, Juan Vidal, mientras el dominicano se encontraba dentro de La Casa de Los Famosos 2 donde aseguró que el intérprete usaba a las mujeres porque son un trampolín para acomodarse económicamente. Además en un audio filtrado se escucha al actor criticando la manera de dormir de la eterna villana de las telenovelas y también hablando de su forma de vestir.

Durante ese periodo la mexicana reveló que el actor tenía una deuda económica e inmediatamente cuando el dominicano fue eliminado de la competencia rompió el silencio y dio sus declaraciones ante todas estas fuertes palabras pero aseguró que su nombre está limpio y siempre ha pagado sus deudas. Esta situación generó mucha duda porque Niurka Marcos se ha mostrado muy receptiva a la nueva relación que tiene con Juan Vidal.

Niurka Marcos defiende a Juan Vidal a capa y espada

Niurka Marcos no perdió oportunidad para responder las inquietudes de la prensa cuando fue abordada sobre este tema, la vedette cubana, sorprendió al asegurar que, si fuera necesario, podría mantener a Juan Vidal, siente una gran atracción hacia él, estos comentarios en relación a las fuertes declaraciones de la deuda de Vidal con su expareja.

Niurka Marcos defiende a Juan Vidal y le responde a Cynthia Klitbo | hoyDía | Telemundo Video oficial de hoyDía. Luego de que la actriz Cynthia Klitbo acusara de "violento y mantenido" a Juan Vidal, Niurka Marcos le responde que ella no teme a sus palabras ni a decir lo que sea necesario para defenderse.

“Yo a él no le he dado ni un centavo, no tengo que decir lo hago por él, a mí me vale ma#$& lo que piensen, pero yo si lo mantendría con lo bueno que está“, dijo Marcos. Aunque también dejó a todo el mundo en su puesto cuando reveló que Juan no necesita dinero debido a que recibió un excelente pago por participar dentro de La Casa de Los Famosos “Él acaba de salir de La Casa de los Famosos donde le pagaron muy bien, los haters que vayan y… sufren con lo que nosotros estamos gozando”, expresó ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

Niurka Marcos arremete en contra de Cynthia Klitbo

“Claro que es una primera actriz, sin lugar a dudas, lleva muchísimos años y muchísimos ex interpretando su más extraordinaria villana y es hora de que pares mamacita porque el fetiche se te gastó, llegaste hasta aquí y te tropezaste con el Muro de Berlín. Aparte de que eres una primera actriz de reparto…”, comentó la vedette cubana. Todo esto debido a las declaraciones dadas por la mexicana sobre su nueva pareja, Juan Vidal.

Cynthia Klitbo se defiende y no quiere hablar más del tema

Tras los delicados comentarios emitidos por Marcos. La mexicana, Cynthia Klitbo, Cynthia Klitbo, ha decidido no abordar más el tema. Cómo lo reseño People en Español, Klitbo aseguró que la relación con Juan Vidal le dejó problemas de autoestima y ahora está tratando de recuperarse pero ahora está enfocada en sus proyectos.