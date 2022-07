Juan Vidal se defiende antes las acusaciones de agresión contra Cynthia Klitbo

Juan Vidal fue el décimo eliminado de La Casa de Los Famosos 2 y tras su salida del reality de Telemundo respondió a las acusaciones que hizo su expareja, Cynthia Klitbo, cuando el estaba encerrado. La actriz mexicana aseguró que el actor es agresivo y que además le quedó debiendo un dinero.

Luego de que saliera a la luz la relación entre Juan Vidal y Niurka Marcos dentro de La Casa de Los Famosos se filtran unos audios que ponen al descubierto cómo era la relación del actor dominicano con su ex Cynthia Klitbo, tanto así, que ella lanzó una advertencia en una oportunidad a la vedette cubana.

Filtran audios de Juan Vidal hablando de Cynthia Klitbo

Play

EXCLUSIVA AUDIOS FILTRADOS: JUAN VIDAL se tunde a CYNTHIA KLITBO – ADAMARI LOPEZ TU EX ES UN LLORÓN! -Hoy 13 de Junio de 2022 con ELISA BERISTAIN Y JAVIER CERIANI! INVITADOS SERGIO CATALÁN Y EL KOMPAYASO en Chisme No Like NUEVO CANAL POR SI DESAPARECEMOS: youtube.com/channel/UCN4WrESIq5055tZXZQXxwsQ VISÍTANOS EN chismenolike.com MEMBRESÍAS: youtube.com/channel/UC5qgk9xFZhXjzvCRcZn8KqQ/join MENÚ DE HOY -Las aventuras de PIQUÉ dañan a inocentes -La boda escandalosa de BRITNEY SPEARS -Ex de BRITNEY se quiso colar… 2022-06-13T18:52:14Z

Los audios fueron revelados por el programa Chisme No Like, en donde además, Rey Grupero aseguró respaldar a su ex y afirmó que aconsejará a la actriz para tomar acciones legales. En el audio se escucha al actor criticando la manera de dormir de la eterna villana de las telenovelas además de violentarla con gritos por su ropa.Además, la actriz aseguró que le prestó un dinero al actor y que este nunca se lo pago. “Un dinero que le preste, porque su hija, porque su casa, porque su renta”. Comentó Klitbo.

Juan Vidal se defiende ante los ataques de Cynthia Klitbo

Juan Vidal en el programa La Mesa Caliente fue entrevistado y cuestionado sobre las declaraciones de su expareja, Cynthia Klitbo, el respondió ante las cámaras que su nombre está limpio y siempre ha pagado sus deudas. “Lo que empezó de un modo de pareja, de apoyo, de somos uno. Tome la ayuda en un momento donde empezaba proyecto, pero no sabía en qué fecha y tenía unos pendientes con mi hija (…) aceptó la ayuda y todo estaba coordinado con mi asistente para que le entregaran el dinero, ella me prestó una parte en pesos mexicanos y una parte en dólares”. Comentó el actor dominicano en defensa ante las acusaciones de mala paga además de asegurarse que fue la misma Cynthia que puso una traba en el proceso.

Play

Juan Vidal es tajante y lanza balde de agua fría a Cynthia Klitbo: "hoy te pago" | La Mesa Caliente Juan Vidal, ya fuera de La Casa de los Famosos 2, cuenta su versión de los hechos de por qué no le ha pagado a Cynthia Klitbo y dice que ella ha hecho un escándalo "para ofender", cuando la realidad es otra. #LaMesaCaliente #Entretenimiento #CynthiaKlitbo Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/LaMesaCaliente Síguenos en nuestras redes… 2022-07-20T22:58:08Z

Juan Vidal explicó que antes de ingresar a La Casa de Los Famosos había dejado todo coordinado para pagarle el dinero a su expareja, pero ella misma fue la que puso una traba porque no quiso aceptar una parte del dinero en pesos mexicanos. Además, el actor se mostró decepcionado porque siente que esta situación se salió de control. “Ahora lo utiliza como burla, para difamar, para ofender, para hacer escándalos”. Comentó Vidal ante las cámaras del programa La Mesa Caliente.

Juan Vidal no solo respondió ante los ataques de mala paga sino también habló de su actitud agresiva. “ Los audios que se escuchan son los audios de una persona molesta, de un hombre molesto que esta discutiendo con su pareja”. Aseguró Vidal. Además, no quiso seguir dándole largas al asunto y decidió aclarar que lo único que quiere es pagar su deuda y dejar las cosas en paz.

La Casa de Los Famosos saca a la luz los escándalos de los famosos, en esta oportunidad, fue la actriz Cynthia Klitbo que habló sobre Juan Vidal cuando este se encontraba encerrado en el reality de Telemundo. Tras su salida, el dominicano pudo defenderse de los ataques y dar su punto de vista de la situación.