Alicia Machado le gustaría compartir escenas de sexo con Eduardo Yáñez

Alicia Machado sigue vigente en el mundo del entretenimiento y luego de ser invitada y comentarista en la segunda edición de La Casa de Los Famosos, la venezolana se encuentra en otros planes y participa en una nueva producción de Telemundo donde comparte créditos al lado del gran actor, Eduardo Yáñez.

Alicia Machado hace una fuerte confesión a Eduardo Yáñez

Alicia Machado se sigue preparado para su próximo reto profesional y forma parte de la nueva producción de Telemundo, Juego de mentiras, en donde da vida a la senadora de California y veremos una gran faceta de la venezolana dentro del mundo de la actuación. A través de su cuenta de Instagram no perdió la oportunidad para mostrarse al lado del actor Eduardo Yáñez y demostrarle todo su cariño.

“Tú eres mi actor protagónico platónico” comentó Machado al mexicano, en esta historia la venezolana también aseguró que comparte cámara con el argentino,Rodrigo Guirao, la actriz no perdió la oportunidad para confesar que vivirá una intensa historia en la ficción. “Yo me como en esta historia a varios a lo mejor que me toca contigo” comentó la exreina de belleza.

“Uy escenas de sexo con Eduardo Yáñez… lo voy a soñar” confesó Machado con una cara de sensualidad y luego preguntó que cómo iban sus “Live” haciendo referencia a este gran momento entre ambos y además reveló que sus en vivos en Instagram los utiliza para coquetearles a sus compañeros y los hace para pasar tiempo y no aburrirse en los set de grabación.

Alicia Machado sigue demostrando que es cercana a su público

Alicia Machado es la eterna Miss Universo, quien se encuentra interpretando el rol de una senadora en la próxima producción de Telemundo y le toca encarnar a Alejandra. “Es quizás uno de los personajes más maquiavélicos”, contó a People en Español. “Ella es una senadora, una mujer políticamente correcta; desafortunadamente, como muchos de nuestros políticos, corrupta, como suele suceder en la vida real, ¿verdad?”, aseguró.

Alicia Machado sigue generando mucho escándalo en su cuenta de Instagram y en cada “Live” vemos que la venezolana enciende las redes con sus cometarios que nos sigue rectificando que es una mujer irreverente y fiel a sus ideales, en esta oportunidad, no se quedó con las ganas y confesó que me gustaría tener escenas de sexo así sea en la ficción con el famoso actor mexicano, Eduardo Yáñez, y sus seguidores apoyaron esta gran iniciativa de la venezolana.

Alicia Machado fue la ganadora de la primera temporada de La Casa de Los Famosos. Asimismo la venezolana sabe muy bien cómo es la estrategia que resulta para llevarse el primer lugar como lo hizo ella, en su caso, fue una mujer honesta, sin filtros, con carácter pero también muy empática. Esta temporada fue una de las panelistas y ahora sigue en Telemundo con un nuevo proyecto en puerta.