Esto es lo que piensa Alicia Machado sobre Daniella Navarro en LCDLF2

Alicia Machado es una de las invitadas para la edición especial de La Casa de Los Famosos 2 pero parece que la exreina de belleza no apoya la actitud que ha tomado la actriz venezolana y decidió darle un espaldarazo y no apoyarla dentro de la competencia.

Alicia Machado es una experta cuando de reality show se trata, su sincera personalidad hizo que se ganara el título de la ganadora absoluta de La Casa de Los Famosos en la primera edición ahora con su gran experiencia hace un análisis minucioso de la actitud que ha tenido Daniella Navarro de insultar, gritar y hasta amenazar a sus compañeros de entrarlos a golpes, esto en relación a la fuerte discusión que mantuvo con Ivonne Montero en la casa.

Daniella Navarro le ofrece golpes a Ivonne Montero

Ivonne Montero se sintió presionada cuando Daniella le comenta que realice la prueba semanal pero Montero estaba tomándose su tiempo para arreglarse para la noche de nominados. “ Ya Daniella relájate, ya voy a jugar (….) deja la rabaleria” dijo Montero, la situación se salió tanto de control que Laura intervino para defender a la venezolana y también comenzó a insultar a la actriz mexicana.

Play

Laura bozzo y Daniela Navarro atacan a Ivonne montero Laura y Daniela siguen agradiendo a Ivonne Daniela no la dejaba vestirse y amenaza casi con golpearla 2022-07-15T00:55:25Z

La palabra que utilizo Montero para describir a Daniella fue “rabalera” e hizo que despertara la furia de la venezolana tanto así que esta decidió retarla y seguirla hasta la ducha, se enfrentó y la tentó a tocarla para provocarla y así irse a los golpes y quedar inmediatamente descalificada, pero esto no sucedió. “Gracias a Dios que no te puedo sacar las carillas” fueron las palabras de Daniella a gritos hacia Ivonne cuando Zerboni tuvo que intervenir para evitar una desgracia en la casa.

Alicia Machado no apoya actitud de Daniella Navarro

“Lamentablemente Daniella tiene una actitud que yo no entiendo” fueron las palabras que utilizó Machado para describir el comportamiento de Daniella Navarro. A su vez, no entiende que tan grave son los actos de sus compañeros para que la venezolana no sea tolerable y estalle en contra de los habitantes. “Estar detrás de la gente gritándole, provocándolo”. Aseguró Machado.

Además de revelar que pese a que Daniella es su compatriota y ella debería apoyarla va en contra de la violencia en todos sus formas. “Lamentable por más que sea mi paisana yo la trato de ayudar pero ni cómo ayudarla”, reveló Machado. Asimismo la venezolana demostró que no tiene favoritos y que sólo trata de dar su punto objetivo ante todos los acontecimientos que se generan dentro de la competencia.

La Casa de Los Famosos está que arde y la convivencia se está tornado pesada, cualquier mala jugada puede servir de arma de doble filo para los participantes y así se encuentren en peligro a la hora de abandonar la competencia más famosa de la televisión hispana y cualquier mal movimiento pone al descubierto la verdadera convivencia de las celebridades la cual se llevarán el privilegio de obtener el premio en efectivo y el respaldo del público.