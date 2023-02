Julio César Chávez recibe ataques por el comportamiento de su hija Nicole en LCDLF

El campeón mexicano de boxeo Julio César Chávez, quien ha estado defendiendo a su hija a capa y espada, ha sido duramente criticado por su reacción a todos los que han cuestionado la participación de la ahora eliminada Nicole Chávez en La Casa de Los Famosos.

Entre las que han sido más duras con la ahora tercera eliminada del reality de Telemundo están las artistas venezolanas Alicia Machado y Liliana Rodríguez Morillo, quienes no tuvieron reparo en llamar a Nicky de “malcriada”, “sirve para nada”, “falta de respeto” y más, y hasta se dirigieron directamente al ex boxeador y a su esposa Myriam Escobar, la madre de la joven.

El paso de Nicky Chávez por LCDLF

La hija del boxeador mexicano tuvo una participación corta, pero intensa en el reality de la cadena Telemundo, el programa sin guión más visto de la televisión latina. A sus 25 años, la polémica Nicole Chávez había hecho algunos intentos de participar en el mundo del espectáculo, pero en ninguno había logrado destacar hasta que llegó La Casa de Los Famosos.

Chávez era la única habitante de la tercera temporada que había visto con atención las dos temporadas anteriores y tenía claro cómo moverse dentro de la casa, creando alianzas desde los primeros días y llamando la atención de la audiencia.

Esta atención no solo cayó sobre su naturaleza juguetona, sus historias sobre su papá y sus hermanos, los tres muy conocidos por los latinos de Estados Unidos. Lamentablemente para Nicole, eso significó que sus desafortunados comentarios sobre como ella era ciudadana americana y no mexicana, y no necesitaba trabajar para vivir, le ganaron un desagrado tan fuerte en la audiencia, que la etiqueta #FUERANICKY fue tendencia en Twitter en México, donde el programa puede verse en YouTube y Telemundo Internacional.

Liliana Rodríguez fue categórica con sus opiniones:

La reacción de Julio César Chávez

El campeón, quien hoy en día tiene una red de clínicas para combatir las adicciones, llegó a ofrecer “trompadas” a los que estaban pidiendo la salida de su hija de LCDLF.

Alicia Machado se pronunció al respecto:

La situación llegó a tal extremo que Julio César Chávez no solo se abocó a pedir votos para su única hija y la menor de todos sus descendientes y calificó de “gente que nunca ha logrado nada en la vida” a los que estaban contra ella.

Al final, nada de esto le funcionó pues Nicole solo recibió el 4% por ciento de los votos de todos los que se emitieron para decidir quién se quedaba en la casa entre todos los nominados. Los otros tres eran Paty Navidad, que recibió el 63%, Pepe Gámez con 19% y Aristeo Gámez con 14%.

Nicole Chávez seguirá en el programa de televisión, pues ahora participará en las galas del reality show. Aunque no podrá influenciar lo que pase dentro de La Casa, Telemundo le dará la oportunidad de seguir dando sus opiniones y podrá mover las redes sociales activamente. Será interesante verla interactuando con Liliana ahora que las dos están afuera